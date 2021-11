Valeur de la crypto-monnaie expliquée : facteurs qui la déterminent

La valeur des crypto-monnaies dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille du marché, la capitalisation boursière et la spéculation. Le marché des crypto-monnaies a connu une croissance exponentielle ces dernières années pour devenir l’un des marchés les plus précieux au monde. Les crypto-monnaies sont utilisées à de nombreuses fins différentes, comme investir dans des startups ou même payer pour des biens et services dans des magasins physiques qui les acceptent.

Le prix d’un bitcoin change tous les jours car le marché fluctue beaucoup. Dans cet article de blog, nous discuterons de certains des principaux facteurs qui influencent les prix des crypto-monnaies et de la manière dont ils peuvent affecter votre portefeuille.

Facteurs influençant la valeur des crypto-monnaies

Le marché des crypto-monnaies est volatil. Il a augmenté à un rythme sans précédent et il peut être difficile de prédire ce qui se passera ensuite. Bien que les mouvements de prix soient imprévisibles à court terme, certains facteurs influencent la valeur de la crypto-monnaie à long terme. Examinons trois de ces facteurs : l’offre et la demande, le sentiment des investisseurs (attentes) et les cas d’utilisation/taux d’adoption dans le monde réel.

Offre et demande

Un facteur qui fait augmenter les prix au fil du temps est une demande accrue combinée à une offre statique ou décroissante. Cette dynamique provoque une inflation qui fait généralement monter les prix car chaque devise représente d’autant plus de richesse que son coût unitaire augmente en raison de la rareté (c’est-à-dire d’une quantité limitée). Ce phénomène est bien connu des monnaies fiduciaires et des investisseurs, et c’est aussi la raison pour laquelle la valeur des cryptomonnaies augmente avec le temps. Les investisseurs sont toujours à la recherche d’une croissance future en termes de taux d’adoption / de base d’utilisateurs pour des devises spécifiques, ainsi que d’une augmentation du débit des transactions sur les blockchains qui traitent les transactions plus rapidement (la vitesse est importante).

Sentiment des investisseurs

Un autre facteur qui influence la valeur de la crypto-monnaie est le sentiment ou les attentes des investisseurs. Si les gens s’attendent à ce que le prix augmente, ils achèteront ; s’ils s’attendent à ce qu’il baisse, ils vendent leurs pièces, faisant boule de neige.

Cette ligne de pensée peut être attribuée à la psychologie du marché et au comportement de foule connu sous le nom de FOMO (peur de rater quelque chose), où les investisseurs sont plus susceptibles de se lancer dans un investissement dont le prix a augmenté de façon exponentielle sans avoir fait une analyse approfondie au préalable car tout le monde semble si confiant. dans votre futur succès. C’est dans la nature humaine de vouloir une part du gâteau, mais vous devez toujours faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir.

Avantages du monde réel

Enfin, les crypto-monnaies sont des biens consommables, ce qui signifie qu’elles peuvent être utilisées comme moyen de paiement pour d’autres biens et services ou échangées avec d’autres personnes contre une autre crypto-monnaie (c’est-à-dire un commerce). C’est un peu comme échanger des dollars américains contre des euros à cet égard, sauf que vous n’utiliseriez pas de monnaie fiduciaire pour acheter quoi que ce soit dans votre propre pays car cela n’a aucune valeur inhérente au-delà de cette zone particulière, alors que les crypto-monnaies sont mondialisées, ce qui signifie avoir de la valeur dans toutes les parties du monde plutôt que de n’avoir de valeur que là où il réside. Les crypto-monnaies offrent des avantages réels, tels que des frais de transfert faibles et des vitesses de transaction rapides, il est donc logique que davantage de personnes les adoptent.

Dernières pensées

Une crypto-monnaie aura plus de valeur si son offre est limitée. Beaucoup de gens pensent que Bitcoin est la crypto-monnaie la plus prometteuse en raison de son offre limitée, et c’est pourquoi de nombreux utilisateurs précoces l’ont acheté à un prix très bas.

D’autres facteurs déterminent la valeur qu’une unité de monnaie peut obtenir, comme le volume et la rapidité de la transaction, l’utilité pour faciliter les transactions / envoyer de l’argent du point A à B (moyen d’échange), la décentralisation ou la répartition entre utilisateurs, etc. .

Cependant, en général, ces pièces ne devraient pas être vendues à des prix trop élevés, car elles pourraient devenir moins décentralisées au fil du temps en raison de la propriété concentrée des investisseurs qui les détiennent généralement plus longtemps que les day traders. Ils confondent également leurs utilisateurs avec un jargon complexe et des terminologies obscures.

Ces facteurs mentionnés ci-dessus devraient vous fournir les points de départ essentiels lors de l’analyse de la valeur d’une crypto-monnaie.