Valeur d’échange: Dans un premier temps, le transfert de gènes entre insectes & plantes vient d’être signalé

Les scientifiques chinois qui ont signalé le transfert de gène plante-insecte examinent ces questions; cela pourrait ouvrir une nouvelle frontière dans le domaine de l’agriculture. Image représentative

Parasites, agents pathogènes et ravageurs – la manière remarquable dont ils s’adaptent pour cibler leurs hôtes / proies est certainement impressionnante. L’adaptation est tantôt comportementale, tantôt écologique, et parfois, dans une évolution beaucoup plus complexe, aussi fondamentale que l’adaptation génétique.

Des études récentes montrent que l’aleurode (Bemisia tabaci) est capable de nuétraliser une toxine produite par toutes les plantes, y compris les plantes, que l’insecte attaque, en ayant volé un gène à la plante hôte il y a des millions d’années, rapporte Nature. C’est le premier exemple de transfert génétique entre plantes et insectes.

Le ravageur, considéré comme l’un des plus destructeurs pour de nombreuses cultures, apporte un triple coup dur pour les hôtes – en plus de se nourrir de la plante, il excrète une substance qui est un terreau fertile pour les parasites fongiques et est également un vecteur de 100 maladies. -causant des virus végétaux. Le vol génétique entre les prédateurs et les proies et d’autres dans un écosystème est assez courant, en fait, un outil de survie.

Mais, jusqu’à présent, les insectes ravageurs étaient connus pour s’approprier des gènes microbiens et fongiques pour mieux s’attaquer aux plantes, mais avec la nouvelle recherche montrant une réquisition plus directe des gènes, cela pourrait aider à repenser la protection des cultures. Si une aleurode peut neutraliser un certain groupe de composés appelés glycosides phénoliques, une plante cultivée peut-elle être génétiquement modifiée pour exprimer une toxine différente (toxique uniquement pour le ravageur)? Les scientifiques chinois qui ont signalé le transfert de gène plante-insecte examinent ces questions; cela pourrait ouvrir une nouvelle frontière dans le domaine de l’agriculture.

