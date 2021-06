VALEUR EMBARQUÉE : le secteur de l’assurance-vie doit considérer son activité différemment

Pendant l’enfance, on a besoin du soutien émotionnel et financier des parents. Plus tard, on gagne et on déploie toutes les ressources pour que le conjoint et les nouveaux membres de la famille tirent le meilleur parti de la vie.

Un individu qui réussit est celui qui prend connaissance des événements probables et des risques associés au cours de sa vie et prévoit d’atténuer ces risques, évitables et inévitables, grâce à une gestion planifiée de tels scénarios. Le principe universellement accepté est qu’un citoyen responsable prend soin de lui-même ainsi que de l’avenir de sa famille dans toutes les circonstances probables grâce à une planification financière systématique afin que les rêves de chacun concernant la qualité de vie soient réalisés, quelle que soit l’intensité de l’adversité, le cas échéant.

Quelques enfants malheureux courent le risque de perdre l’un ou les deux parents à cause d’un accident ou d’une maladie, les laissant sans défense et à la merci des autres. Les adolescents courent le risque de perdre leur soutien lorsqu’ils sont sur le point de commencer une carrière ou leur vie de couple. De même, une famille peut perdre son gardien au milieu de sa vie et faire face à de graves crises financières ainsi qu’à des bouleversements bouleversant toutes les aspirations et activités des membres de la famille.

L’assurance assure la sécurité

Au cours d’un parcours de vie aussi vulnérable, le seul outil scientifique pour assurer la sécurité est l’assurance. Les gens doivent être formés pour adopter de tels outils non seulement une fois, mais à chaque étape de la vie, car l’assurance intervient lorsque l’on a le plus besoin de sécurité financière. Pendant l’enfance, on a besoin du soutien émotionnel et financier des parents. Plus tard, on gagne et on déploie toutes les ressources pour que le conjoint et les nouveaux membres de la famille tirent le meilleur parti de la vie.

Une telle interdépendance indiscutable appelle une gestion obligatoire des risques par la famille. On n’a pas besoin d’une assurance-vie parce qu’on « va mourir » mais parce que ceux qu’on aime vont vivre. C’est le seul instrument pour s’assurer que l’on laisse derrière lui une richesse adéquate pour ses personnes à charge même s’il ne possède pas une telle « richesse » de son vivant. Ce concept d’assurance-vie doit être compris par tous, mais malheureusement, le mode de commercialisation de l’assurance-vie pendant toutes ces années a rendu le produit largement répugnant. Même si le marché propose désormais des offres numériques, la réalité du terrain est que l’assurance continue d’être un produit d’incitation.

Les assureurs doivent innover

Avec tant de transformations en cours dans le domaine du marketing, une sorte d’urgence doit être ressentie par les assureurs et le régulateur. Ils doivent voir leur entreprise différemment. L’assurance-vie est une affaire de responsabilité sociale autant que morale. Les gens ont besoin d’être éduqués sur le caractère indispensable de l’assurance.

Une approche omnicanale et une relation très étroite avec le marché sont ce que les assureurs doivent adopter pour offrir à chaque personne assurable une police adaptée et diverses opportunités de revoir les besoins changeants du client. Les assureurs doivent s’associer avec les clients et s’assurer que toutes leurs exigences sont satisfaites à différentes étapes de la vie. Les assureurs opérant sur n’importe quel marché ne peuvent se permettre d’oublier qu’ils sont collectivement responsables de protéger chaque enfant et chaque famille dans la zone où ils sont autorisés à opérer.

Bien que l’industrie de l’assurance augmente ses activités chaque année, la pénétration de l’assurance est restée inchangée d’année en année. Comme chaque famille n’est pas suffisamment couverte par une assurance, les malheureux conjoints et enfants sont confrontés à des incertitudes et à un avenir sombre ; de tels cas étant nombreux autour de nous aujourd’hui. La crise actuelle doit revitaliser l’industrie de l’assurance-vie pour réécrire sa vision et sa mission.

L'auteur est l'ancien directeur général et PDG de SUD Life

