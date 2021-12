Valeur intrinsèque : comment l’achat d’une assurance-vie ou d’une police d’assurance-vie peut vous aider à économiser de l’impôt

Très bientôt, nous allons entrer dans le dernier trimestre de l’exercice 2021-22, c’est donc le moment de faire les calculs et les transactions nécessaires.

À l’approche de la fin de l’exercice, les gens commencent à s’inquiéter de leur impôt sur le revenu et commencent à explorer les moyens de minimiser cet impôt par le biais de dépenses ou d’économies fournies en « déduction » du revenu imposable total dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La plupart, cependant, finissent soit par payer plus d’impôts en raison de l’ignorance ou de mauvais conseils d’intermédiaires incompétents, soit par acheter de tels plans d’assurance vie et maladie qui les obligent à de telles dépenses pendant plusieurs années qui ne sont pas conformes à une planification d’économie d’impôt optimale ou à une protection maximale. exigence.

Il est important que les jeunes comprennent les nuances d'une bonne planification fiscale au moyen de produits d'assurance.

Déduction d’impôt sur le revenu

La prime payée pour acheter ou maintenir en vigueur une police d’assurance-vie peut être réclamée en déduction du revenu imposable en vertu de l’article 80C, mais le montant à réclamer ne doit pas dépasser 10 % de la somme assurée au cours d’une année. Par conséquent, des précautions doivent être prises lors de la prise d’une politique que la durée de la politique est d’au moins 10 ans ou plus. La limite maximale en vertu de cet article pour demander une déduction dans une année est de Rs 1 50 000. Mais le plafond comprend plusieurs autres investissements éligibles tels que NSC, PPF, EPF etc. obligations sociales.

Les primes versées dans le cadre d’un régime d’assurance en unités de compte ou de régimes de rente offerts par les assureurs sont également admissibles à de telles déductions. L’avantage d’acheter des polices d’assurance bien planifiées est que le contribuable n’a pas à acheter un régime chaque année. La prime payée chaque année peut être réclamée pour déduction. Le plus grand avantage est que non seulement la protection financière est garantie à la famille, mais que tous les produits des sinistres à l’échéance ou au décès sont traités comme exonérés d’impôt entre les mains des assurés ou des demandeurs, à l’exception de certaines exclusions mineures.

Les primes versées au titre d’une police d’assurance-vie sur la vie du conjoint ou des enfants sont éligibles à un allégement fiscal quels que soient l’âge, l’emploi ou la situation matrimoniale des enfants. La prime payée pour les polices sur la vie des parents n’est pas admissible.

Avantages fiscaux sur l’assurance maladie

En vertu de l’article 80D, la prime payée pour acheter une police d’assurance maladie pour vous-même, votre conjoint et vos enfants est déductible du revenu total à concurrence de 25 000 roupies au cours d’un exercice. Une déduction supplémentaire de Rs 25000 est autorisée si une prime est payée pour une police de santé sur la vie des parents. Si les parents ont plus de 60 ans, la limite est étendue à Rs 50 000.

Un individu peut demander une déduction en vertu de cette section jusqu’à Rs 75 000 par an. Mais si la personne est elle-même une personne âgée, l’exemption totale sera de 1 000 000 Rs. Les primes versées au titre des polices d’assurance-vie offrant une couverture contre les maladies graves, etc., sont également éligibles à la déduction de la section 80D dans la limite globale.

Cependant, l’exonération ne peut être demandée pour les primes versées au nom d’enfants ayant leurs propres revenus ou âgés de plus de 25 ans. Cette limite ne s’applique pas aux filles sans emploi et célibataires. Ceux qui envisagent de souscrire une assurance-vie ou une police d’assurance-vie doivent agir maintenant si une déduction maximale pour l’année d’évaluation 2022-2023 est souhaitée.

L’auteur est l’ancien directeur général et PDG de SUD Life

