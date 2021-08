Valeur intrinsèque : comment le besoin d’assurance-vie évolue à chaque étape de la vie

Une police d’assurance temporaire avec des avenants pour maximiser la protection d’assurance à un coût minimum serait le bon choix à cette étape de la vie.

La valeur et la durée d’une police d’assurance-vie dépendent en grande partie des besoins de protection d’une personne à différentes étapes de sa vie. Il existe plusieurs facteurs qui contribuent à déterminer la somme assurée requise par une personne et tous ces facteurs modifient considérablement les besoins d’assurance à mesure que l’on grandit dans la vie.

Au début d’une carrière, on n’a pas beaucoup de responsabilité financière pour les couvrir avec une protection d’assurance. Par conséquent, l’instinct normal est de reporter la prise d’assurance-vie jusqu’à ce que l’on se marie ou même jusqu’à ce que la responsabilité augmente avec l’arrivée d’un enfant dans la famille. A ce stade, on sent qu’il doit assurer une protection financière à l’enfant et au conjoint.

Besoin d’un plan à terme

Un jeune homme au seuil de sa vie active est un potentiel créateur de richesse non seulement pour lui-même mais aussi pour ses parents, son conjoint et ses enfants ; et sa disparition soudaine en raison d’une maladie ou d’un accident pourrait causer des difficultés inimaginables aux membres survivants de la famille. Une police d’assurance temporaire avec des avenants pour maximiser la protection d’assurance à un coût minimum serait le bon choix à cette étape de la vie.

L’étape suivante est celle où l’on crée des actifs en s’engageant dans quelques IME. Il n’y a rien de mal à recourir à des emprunts abordables pour rendre la vie plus confortable. Mais de telles responsabilités financières rendent les membres de la famille à charge financièrement vulnérables si le soutien de famille succombe à un accident ou à une maladie mortelle ou même à une pandémie. La police d’assurance temporaire souscrite précédemment pourrait être utilisée pour libérer les hypothèques ou rembourser le prêt.

Cependant, pour maintenir le niveau de vie de la famille, la famille aurait besoin d’un flux de trésorerie beaucoup plus important chaque mois. Une police d’assurance temporaire prise 10 ans en arrière serait insuffisante pour fournir le corpus requis. La somme moyenne assurée pour les polices d’assurance vie aujourd’hui est presque le double de la somme moyenne assurée il y a dix ans.

Optez pour les cavaliers

Il est conseillé de souscrire une police supplémentaire avec une somme supplémentaire assurée et des avenants tels que double indemnité d’accident, indemnité de maladie grave, avenant d’allocation de revenu familial, avenant d’exonération de prime, etc. Une ou deux polices pour prendre en charge l’éducation d’un enfant en l’absence de père ou de mère est recommandé à 40-45 ans.

Les assureurs-vie sont les seuls prestataires de soins de longue durée lorsqu’une personne a besoin d’un soutien et de services mais ne peut pas gagner sa vie pour fournir de telles installations. Ainsi, en milieu de carrière, il faut revoir son portefeuille d’assurance-vie et acheter des produits de rente différée pour lui-même et son conjoint.

Rente pour la retraite

Ces produits offrent une rente viagère payable mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Les taux de rente dépendent de l’âge du rentier et de la période d’ajournement, la durée après laquelle le financement s’arrête et la rente commence. Chaque titulaire de police doit examiner ce produit bien à temps, car l’achat retardé des plans de rente signifie un taux de rente inférieur pour le rentier. Les régimes de rente réversible offrent également une sécurité financière à vie au conjoint.

L’assurance-vie est moins chère quand on est plus jeune. Mais revoir son portfolio de temps en temps est absolument nécessaire. Moins cher à un plus jeune âge ne signifie pas dire « non » à l’assurance-vie à un âge moyen ou avancé.

L’écrivain est l’ancien directeur général et PDG de Star Union Dai-ichi Life

