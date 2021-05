Valeur intrinsèque: de nouveaux domaines d’assurance se dévoilent dans la pandémie de Covid-19

La vente d’assurance est une sorte de responsabilité sociale qui exige un zèle missionnaire pour servir les gens individuellement et la société dans son ensemble.

Le monde entier est au milieu d’une catastrophe déclenchée au début de l’année dernière par le virus Covid-19. La santé financière et physique de tous est imprévisible. Dans un tel scénario, l’assurance est le meilleur sauveteur. Ceux qui sont protégés par des régimes d’assurance maladie appropriés peuvent espérer le meilleur traitement possible et faire face à leurs dépenses médicales sans que leurs propres finances ne soient affectées ou épuisées. De même, ceux qui ont souscrit une assurance vie adéquate pour eux-mêmes laissent derrière eux un corpus financier auquel leurs proches peuvent s’accrocher jusqu’à ce qu’ils soient capables de se débrouiller seuls.

Protection financière

Cette protection magique par le biais de petites dépenses mensuelles ou périodiques peut sauver des vies de la crise financière. Mais malheureusement, la traînée des misères que les victimes de la couronne ont laissé derrière elles pour les membres de la famille dépendants raconte une histoire très pathétique. protection de chaque personne éligible de la société par le biais de différents régimes d’assurance.

Cette pandémie doit obliger les assureurs à repenser leur activité en ce qui concerne la conception des produits, les taux de prime, les conditions et les privilèges des polices ainsi que les méthodes, supports et stratégies de distribution des produits sur le marché pour atteindre une couverture complète pour toutes les personnes éligibles. La vente d’assurance n’est pas seulement une entreprise qui permet de réaliser d’énormes bénéfices en refusant les avantages légitimes aux personnes assurées en exploitant les petits caractères tout en réglant les réclamations. La vente d’assurance est une sorte de responsabilité sociale qui exige un zèle missionnaire pour servir les gens individuellement et la société dans son ensemble.

D’un autre côté, la pandémie a également créé le besoin de différentes variantes d’assurance. Pendant les périodes de verrouillage, des personnes ont perdu leur emploi, perdu partiellement ou totalement leurs revenus, les entrepreneurs ont été confrontés à des interruptions partielles ou complètes de leurs activités conduisant à la suspension de la production et même à la suspension totale ou partielle de la demande. Un tel scénario a provoqué des défauts de paiement dans les EMI et accentué les difficultés financières lorsqu’un ou plusieurs membres de la famille sont tombés malades en raison du virus corona nécessitant une hospitalisation ou même un traitement prolongé. Tous ces facteurs émergeant dans le scénario actuel dépassaient peut-être l’imagination des assureurs, de sorte que même ceux qui ont adopté une police d’assurance maladie ou une police d’assurance-vie ont trouvé leurs polices terriblement déficientes en nature et en étendue de couverture.

Nouveaux domaines d’assurance

Plusieurs nouveaux domaines sont apparus au cours de la pandémie qui nécessitent une initiative urgente de la part des assureurs, conduisant à des opportunités de croissance ainsi qu’à la satisfaction des clients. Couverture médicale pendant le voyage à l’étranger suite à l’annulation d’un vol, mise en quarantaine forcée à l’étranger à ses propres frais, frais de location pour l’hébergement non utilisé, frais de vaccination, frais de matériel préventif et ayurvédique et autres boosters d’immunité; ainsi que sur la crémation et l’inhumation.

La pandémie a mis en évidence les lacunes non seulement dans la portée de la couverture, mais aussi dans la nature de la couverture. Les assureurs conçoivent toujours leurs produits, leur prestation et leur culture de service sur les modèles introduits par les assureurs du monde entier qui ont été très conservateurs par tradition. Ils ne veulent pas innover et risquer leur rentabilité. Cependant, les opportunités actuelles dans l’insurtech facilitent considérablement la réduction des coûts. Par conséquent, l’exploitation de l’Internet des objets, de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données peut aider à fournir une couverture rentable et étendue aux assurés. Ce dont l’industrie a besoin, c’est d’un état d’esprit qui reconnaît les opportunités offertes par la pandémie de regarder ses activités et ses produits très différemment. La pandémie a non seulement mis en évidence les carences, mais aussi les opportunités.

L’écrivain est l’ancien directeur général et PDG de Star Union Dai-ichi Life

