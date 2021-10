Valeur intrinsèque : l’adoption de la technologie dans le secteur de l’assurance simplifie le jeu pour les clients

L’acheteur potentiel peut facilement collecter des informations sur des produits similaires sur le marché via Internet et peut évaluer les taux de prime proposés par différentes sociétés pour une couverture similaire avant de présélectionner quelques-uns d’entre eux.

Par Kamalji Sahay

L’industrie de l’assurance a toujours été orthodoxe et même quelque peu énigmatique pour les clients. Mais insuretech a aujourd’hui complètement modifié l’écosystème autour de cette industrie. Aujourd’hui, tout acheteur potentiel d’assurance ou tout preneur d’assurance existant peut rester chez lui, faire l’expérience de la transparence en ce qui concerne les prix ainsi que les termes et conditions ; et prendre une décision éclairée pour mieux répondre à ses besoins.

Les assureurs ont abandonné leur compréhension classique de l’activité du risque et semblent accepter le client comme le point central de leur activité. Le nouvel environnement du marché les a obligés à adopter les dernières technologies et à déployer des capacités pour les activités d’interfaçage avec les clients. Même les grands assureurs qui étaient aux prises avec une structure informatique héritée ont opté pour l’adoption progressive de logiciels plus agiles pour éviter les redondances soudaines. LIC est un exemple classique d’une telle transformation en gros.

Transformation numérique

Le passage en gros d’un processus de vente et d’achat dirigé par des intermédiaires a placé le client au centre de la formulation de la stratégie et du développement des produits. Par conséquent, les clients d’aujourd’hui doivent savoir quels sont les outils à leur disposition pour faire le meilleur choix et prendre la décision la plus appropriée à une étape particulière de leur vie.

Cela nécessiterait cependant une plus grande sensibilisation de la part du public assureur. Il est dans l’intérêt des assureurs que les initiatives qu’ils prennent pour se rendre facilement accessibles par les clients soient médiatisées et que la vieille image d’un prestataire de services très orthodoxe soit abandonnée.

L’acheteur potentiel peut facilement collecter des informations sur des produits similaires sur le marché via Internet et peut évaluer les taux de prime proposés par différentes sociétés pour une couverture similaire avant de présélectionner quelques-uns d’entre eux. L’acheteur peut même découvrir le contenu des « petits caractères » du cautionnement ou du certificat d’assurance en accédant à des exemples de cautionnement ou aux conditions générales détaillées dans la brochure disponible sur le site Internet. Il peut alors noter les caractéristiques uniques de produits comparables proposés par différents assureurs, puis prendre une décision finale.

Satisfaction du client

La poussée technologique de la demande de produits d’assurance laisse clairement entrevoir la perspective d’une croissance plus rapide de l’activité d’assurance dans notre pays au cours des quatre à cinq prochaines années, mais le nouveau scénario ne signifiera pas nécessairement plus de bénéfices pour les compagnies d’assurance.

La concurrence entre les assureurs obligera la plupart d’entre eux à rationaliser les taux de primes et également à rechercher un plus grand parapluie de réassurance, surtout après avoir été durement touchés par les sinistres du Covid 19. La marge bénéficiaire est susceptible d’être négativement affectée, même si les entreprises bien dirigées maintiendront leur taux de revenu en rationalisant leurs dépenses en tirant parti de la technologie au niveau optimal et en optimisant les revenus de placement.

Bien que la technologie restera l’outil le plus puissant pour transformer le secteur de l’assurance au cours de la décennie en cours, les clients potentiels devront également jouer un rôle de catalyseur afin d’obtenir la meilleure valeur de leur investissement dans les produits d’assurance. Rester en contact avec les assureurs est indispensable. L’engagement avec certains produits et marques peut améliorer considérablement la qualité des produits et services.

L’écrivain est l’ancien directeur général et PDG de Star Union Dai-ichi Life

