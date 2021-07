Valeur intrinsèque : Sachez pourquoi une police d’assurance collective est idéale

in

En matière de logement, de voiture ou de prêt personnel, un tel dispositif s’avère être une source de soulagement immense pour les membres survivants de la famille.

La pandémie de Covid-19 ravage les individus, les familles, la société et diverses organisations sociales et commerciales. En l’absence d’un système de sécurité sociale solide et viable, les besoins financiers des membres survivants de la famille sont malheureusement laissés au hasard. C’est dans une telle situation que l’existence d’un régime d’assurance de groupe peut apporter une certaine assurance.

Dans un régime d’assurance de groupe, tous les membres d’un groupe préexistant bénéficient d’une couverture uniforme ou graduée à travers une seule police émise par les assureurs. Les salariés d’une entreprise particulière ou les membres d’une société coopérative ou les clients d’une banque particulière sont considérés comme un groupe pour fournir une couverture d’assurance.

Prime de groupe

En général, des régimes d’assurance temporaire sont offerts aux groupes admissibles. Le taux de prime de groupe étant bien inférieur à ce qu’un individu paierait pour une couverture de risque similaire, les membres du groupe reçoivent une somme assurée beaucoup plus élevée pour le même montant. Les assureurs préfèrent à cet effet les grands groupes aux très grands groupes, mais pour une simple protection d’assurance temporaire, un groupe d’au moins 25 personnes est considéré comme viable par les assureurs. La durée de la police est d’un an, renouvelable chaque année par paiement ponctuel de la prime par le preneur d’assurance principal, l’employeur dans le cas d’une entreprise.

Tous les nouveaux employés ou membres sont automatiquement couverts par la police collective et ceux qui prennent leur retraite ou quittent l’organisation cessent de bénéficier de la couverture à compter de la date d’effet. La somme assurée peut être différente pour différentes catégories d’employés et la prime doit être payée en conséquence. Dans le cadre des régimes collectifs, des avenants pour une protection plus large, comme des prestations en double accident ou en invalidité permanente, sont également fournis.

Protection ininterrompue

De nos jours, les avenants pour les maladies graves sont également exigés par les groupes d’employés-employeurs. Les assureurs non-vie proposent des régimes d’assurance-maladie de groupe dans lesquels la prime par individu est bien inférieure à ce que l’on paierait individuellement. Sur la base de l’expérience de mortalité, les assureurs réduisent la prime pendant quelques années ou offrent ensuite une couverture de risque plus élevée sans augmenter la prime.

L’avantage de ce programme est une protection d’assurance ininterrompue pour une longue durée sans que les individus n’aient à soumettre une pléthore de formulaires et même des rapports médicaux aux assureurs et à tenir des registres de paiement des primes, etc. Un seul formulaire simple peut être nécessaire pour être soumis pour l’enregistrement du nom du candidat.

La contribution de l’individu au régime se fait par le biais d’un système déjà en place. Par exemple, l’employeur déduit le montant de la prime du salaire ou verse une contribution de son compte de revenus. Pour les groupes de titulaires de comptes de caisse d’épargne, la prime est prélevée chaque année sur le compte et remise à l’assureur.

Les emprunteurs d’une banque peuvent également souscrire à une politique de rachat de crédit immobilier en adhérant aux dispositifs collectifs proposés par les assureurs partenaires des banques. Adhérer à un tel régime en payant une prime unique au moment de l’emprunt ou en optant pour le paiement de la prime en montant supplémentaire avec l’IME garantit qu’en cas de décès prématuré de l’emprunteur, le prêteur n’exigera pas le montant du solde de ses héritiers . La compagnie d’assurance rembourserait le montant restant dû à la date du décès de l’emprunteur. En matière de logement, de voiture ou de prêt personnel, un tel dispositif s’avère être une source de soulagement immense pour les membres survivants de la famille.

L’écrivain est l’ancien directeur général et PDG de Star Union Dai-ichi Life

