Valeur marchande de l’iPhone 12 : combien d’argent pouvez-vous obtenir ?

Les iPhone 12 et 12 Pro sont toujours les meilleurs iPhones que vous puissiez acheter à ce jour, mais dans quelques mois, ils ne le seront plus. Que vous cherchiez à vendre votre iPhone 12 pour passer au prochain iPhone 13 ou passer à un iPhone SE plus petit, vous êtes au bon endroit. Tout d’abord, voyons combien il vaut et comment tirer le meilleur parti de votre échange.

Combien vaut votre iPhone 12/12 Pro ?

L’iPhone 12/12 Pro vaut entre 350 $ et 941 $, en fonction de divers facteurs, notamment la taille et l’état du stockage, et si vous êtes prêt ou non à accepter un crédit en magasin au lieu d’espèces.

Comment vérifier la valeur de reprise de votre iPhone 12/12 Pro

L’iPhone 12 est l’iPhone de dernière génération, et il va vous accrocher plus que presque tous les autres smartphones sur le marché au moment de la rédaction de cet article. Si vous êtes intelligent, vous pourrez obtenir une valeur décente – et selon la quantité de travail que vous voulez faire, un iPhone 12/12 Pro comme neuf pourrait accrocher un très joli centime.

Les différents sites d’échange offrent une variation de valeurs en constante évolution pour différentes conditions, mais voici une liste rapide des sites d’échange qui peuvent indiquer la valeur actuelle de votre iPhone 12. Rendez-vous simplement sur leurs sites pour vérifier combien ils offrent actuellement :

Parmi ces options pour échanger votre iPhone 12 ou 12 Pro, nous vous recommandons de l’échanger via notre propre portail d’échange . où vous pouvez obtenir une juste valeur et de l’argent sonnant et trébuchant en quelques jours. L’utilisation de notre propre portail d’échange prend également en charge . et nous permet de continuer à faire ce que nous faisons.

Dernières valeurs d’échange de l’iPhone 12/12 Pro pour septembre 2021

Chaque mois, nous parcourons certains des meilleurs sites d’échange pour trouver certaines des meilleures offres. Voici quelques-unes des meilleures valeurs d’échange pour iPhone 12/12Pro pour Septembre 2021:

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 12 Pro Max

MyPhones via . : 425 $ cash (128 Go, débloqué, bon)MyPhones via . : 485 $ cash (256 Go, débloqué, bon)MyPhones via . : 520 $ cash (512 Go, débloqué, bon)Gazelle : 389 $ cash (128 Go, débloqué, bon)Gazelle : 474 $ cash (256 Go, débloqué, bon)Gazelle : 555 $ cash (512 Go, débloqué, bon) Decluttr : 816 $ cash (128 Go, déverrouillé, bon) Decluttr : 871 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Decluttr : 941 $ cash (512 Go, débloqué, bon)

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 12 Pro

MyPhones via . : 520 $ cash (512 Go, débloqué, bon)Gazelle : 345 $ cash (128 Go, débloqué, bon)Gazelle : 376 $ cash (256 Go, débloqué, bon)Gazelle : 499 $ cash (512 Go, déverrouillé, bon) Decluttr : 711 $ cash (128 Go, déverrouillé, bon) Decluttr : 776 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Decluttr : 841 $ cash (512 Go, débloqué, bon)

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 12

MyPhones via . : 375 $ cash (64 Go, débloqué, bon)MyPhones via . : 450 $ cash (128 Go, débloqué, bon)MyPhones via . : 500 $ cash (256 Go, débloqué, bon)Gazelle : 363 $ cash (64 Go, débloqué, bon)Gazelle : 370 $ cash (128 Go, débloqué, bon)Gazelle : 454 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Decluttr : 526 $ cash (64 Go, débloqué, bon) Decluttr : 571 $ cash (128 Go, déverrouillé, bon) Decluttr : 641 $ cash (256 Go, débloqué, bon)

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 12 Mini

MyPhones via . : 350 $ cash (64 Go, débloqué, bon)MyPhones via . : 400 $ cash (128 Go, débloqué, bon)MyPhones via . : 450 $ cash (256 Go, débloqué, bon)Gazelle : 233 $ cash (64 Go, débloqué, bon)Gazelle : 328 $ cash (128 Go, débloqué, bon)Gazelle : 412 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Decluttr : 445 $ cash (64 Go, débloqué, bon) Decluttr : 476 $ cash (128 Go, déverrouillé, bon) Decluttr : 536 $ cash (256 Go, débloqué, bon)

Vendez vous-même votre iPhone

Si vous souhaitez faire l’effort de vendre votre téléphone vous-même, vous pourrez probablement obtenir nettement plus que ce que ces programmes d’échange peuvent offrir. Vendre votre iPhone 12 ou 12 Pro sur eBay, Swappa, Letgo ou Craigslist vous rapportera presque certainement le plus d’argent en échange de vos biens d’occasion. Vous pouvez en savoir plus sur plus d’options pour échanger et vendre votre iPhone 12 dans notre guide ultime complet.

