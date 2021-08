Valeur marchande de l’iPhone 7 : combien d’argent pouvez-vous obtenir ?

Si vous avez un iPhone 7 ou 7 Plus dans un tiroir quelque part et que vous souhaitez simplement vérifier la valeur de l’échange, cet endroit est fait pour vous. Quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez le vendre, si vous voulez vous débarrasser de votre iPhone 7 ou 7 Plus, vous voudrez vérifier une poignée de différents sites d’échange pour trouver le meilleur prix…

Combien vaut votre iPhone 7 ?

L’iPhone 7 vaut entre 40 $ et 152 $, selon que vous reprenez le modèle Plus, la taille du stockage, son état et si vous bénéficierez ou non d’un crédit en magasin.

Comment vérifier la valeur d’échange de votre iPhone 7

Étant donné que l’iPhone 7 a déjà plusieurs années, sa valeur commerciale ne sera évidemment pas aussi élevée qu’elle l’était lorsque vous l’avez acheté pour la première fois. Malheureusement, c’est ainsi que les choses se passent dans le monde des smartphones – les nouveaux iPhones sont lancés selon un cycle tic/tac, et à chaque tic-tac, les modèles précédents perdent une certaine valeur.

Mais cela ne signifie pas que votre iPhone 7 ou 7 Plus ne vaut rien. En fait, selon où et comment vous l’échangez, vous pourriez trouver qu’il vaut plus que ce à quoi vous vous attendiez ! Cela ne nous ferait pas beaucoup de bien de partager et de comparer les montants exacts en dollars dans cet article (car ils changent toujours), mais voici une liste rapide de sites d’échange qui peuvent dire combien votre iPhone 7 ou 7 Plus est actuellement estimé à:

Si vous souhaitez vendre vous-même votre téléphone, vous pourrez probablement obtenir un peu plus que n’importe lequel de ces programmes d’échange.

Dernières valeurs d’échange de l’iPhone 7 pour août 2021

Chaque mois, nous parcourons certains des meilleurs sites d’échange pour trouver les meilleures offres. Voici quelques-unes des principales valeurs d’échange pour iPhone 7 et 7 Plus pour Août 2021:

Offres spéciales et codes de réduction pour les lecteurs .

Pour un temps limité, obtenez 10 % supplémentaires via Decluttr (max 30 $) avec code 9TO5MAC (valable jusqu’au 31/12/21)

Apprendre encore plus

Vous pouvez en savoir plus sur vos différentes options pour échanger et vendre votre iPhone 7 et 7 Plus dans notre guide ultime complet. Là, vous trouverez également encore plus d’options de trading sur votre iPhone 7 et 7 Plus pour obtenir la valeur maximale possible.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :