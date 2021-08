Valeur marchande de l’iPhone 8 : combien d’argent pouvez-vous obtenir ?

Vous avez donc un iPhone 8 ou 8 Plus qui traîne et vous vous demandez quelle serait sa valeur si vous l’échangeiez. Super, vous êtes au bon endroit ! Vous pourriez être surpris de voir à quel point il est simple d’abandonner votre ancien iPhone 8 ou 8 Plus et de passer à la mise à jour vers le dernier iPhone. Mais d’abord, découvrons combien cela vaut et comment tirer le meilleur parti de votre commerce.

Combien vaut votre iPhone 8 ?

L’iPhone 8 vaut entre 60 $ et 215 $, selon que vous reprenez le modèle Plus, la taille du stockage, son état et si vous bénéficierez ou non d’un crédit en magasin.

Toutes les meilleures valeurs d’échange d’iPhone

Comment vérifier la valeur de reprise de votre iPhone 8

Ce n’est pas l’appareil iOS le plus récent du bloc, donc sa valeur ne sera pas proche de votre prix d’achat initial. Mais si vous êtes intelligent, vous pouvez probablement gagner pas mal d’argent ou deux. Avec le cycle de sortie rapide et tic-tac de l’iPhone, vous ne pouvez pratiquement rien faire d’autre que faire de votre mieux pour tirer parti de chaque petit dollar.

Mais cela ne signifie pas que votre iPhone 8 ne vaut rien. Vous pourriez trouver que cela vaut plus que ce à quoi vous vous attendiez, et il existe également d’autres motifs altruistes que vous pourriez utiliser votre ancien iPhone 8 pour poursuivre. Si vous voulez vraiment le recycler et vous débarrasser de cet iPhone 8, envisagez de l’échanger via notre portail d’échange où vous pouvez obtenir une juste valeur et éviter les tracas.

Voici une liste rapide de sites d’échange qui peuvent indiquer la valeur actuelle de votre iPhone 8 ou 8 Plus. Rendez-vous simplement sur leurs sites pour vérifier combien ils offrent actuellement :

Si vous souhaitez vendre vous-même votre téléphone, vous pourrez probablement obtenir un peu plus que n’importe lequel de ces programmes de reprise. Vendre votre iPhone 8 ou 8 Plus sur eBay, Swappa, Letgo ou Craigslist vous rapportera presque certainement le plus d’argent en échange de vos biens d’occasion, mais ils nécessitent également le plus d’efforts.

Dernières valeurs d’échange de l’iPhone 8 pour août 2021

Chaque mois, nous parcourons certains des meilleurs sites d’échange pour trouver certaines des meilleures offres. Voici quelques-unes des meilleures valeurs d’échange pour iPhone 8 et 8 Plus pour Août 2021:

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 8

MyPhones via . : 60 $ cash (64 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 70 $ cash (128 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 80 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Apple Trade-In : jusqu’à 120 $ Carte cadeau Apple (toute capacité, débloquée, bonne) Gazelle : 85 $ cash (64Go, débloqué, bon) Gazelle : 105 $ cash (128 Go, débloqué, bon) Gazelle : 132 $ cash (256 Go, débloqué, bon) 115 $ cash (64 Go, débloqué, bon) 130 $ cash (128 Go, débloqué, bon) 137 $ cash (256 Go, débloqué, bon)

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 8 Plus

MyPhones via . : 100 $ cash (64 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 120 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Apple Trade-In : jusqu’à 180 $ Carte cadeau Apple (toute capacité, débloquée, bonne) Gazelle : 101 $ cash (64Go, débloqué, bon) Gazelle : 144 $ cash (128 Go, débloqué, bon) Gazelle : 147 $ cash (256 Go, débloqué, bon) 197 $ cash (64 Go, débloqué, bon) 205 $ cash (128 Go, déverrouillé, bon) 215 $ cash (256 Go, débloqué, bon)

Offres spéciales et codes de réduction pour les lecteurs .

Pour un temps limité, obtenez 10 % supplémentaires via Decluttr (max 30 $) avec code 9TO5MAC (valable jusqu’au 31/12/21)

Apprendre encore plus

Vous pouvez en savoir plus sur vos différentes options pour échanger et vendre votre iPhone 8 et 8 Plus dans notre guide ultime complet. Là, vous trouverez également encore plus d’options de trading sur votre iPhone 8 et 8 Plus pour obtenir la valeur maximale possible.

