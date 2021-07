Alors que Britney Spears demande la fin de sa tutelle, elle parle de plus en plus de sa famille, y compris de sa sœur, Jamie Lynn Spears. Et bien que Jamie Lynn ait publiquement exprimé son soutien à Britney pendant cette période difficile, elle a également été critiquée pour avoir écrit un mémoire intéressant sur sa vie – et certains fans se demandent si elle a bénéficié financièrement de la tutelle de Britney. Jamie Lynn a insisté sur le fait qu’elle ne prend pas d’argent de Britney et qu’elle a gagné tout ce qu’elle a grâce à son propre travail acharné (Zoey 101, n’importe qui ?). Ainsi, les esprits curieux voudront peut-être savoir : quelle est la valeur nette de Jamie Lynn Spears, exactement ? Voici ce que nous savons de sa $$$ sitch.

Elle nie que Britney lui ait acheté une maison de plage à 1 million de dollars

Au milieu des spéculations selon lesquelles Britney aurait acheté un condo à sa sœur en Floride, Jamie Lynn s’est adressée à Insta pour insister sur le fait qu’elle ne possède pas la propriété en question. Sa légende originale, qui a depuis été modifiée, aurait dit : “Je ne possède pas de condo, et je peux vous assurer que personne ne m’a jamais acheté de place à la plage, car je préfère quand même mes vacances à la plage au Ritz . FAITS simples. Vous devez tous arrêter d’atteindre. ”

Remarque : les fans ont remarqué que le mari de Jamie Lynn, également nommé Jamie, regardait l’Instagram de Britney sur l’une des photos de ce carrousel, ce qui… maladroit.

Jamie Lynn a un mémoire à venir

On ne sait pas ce que Jamie Lynn est payée pour écrire son histoire, mais le moment choisi pour les mémoires inquiète de nombreux fans de Britney que Jamie Lynn capitalise sur ce moment où sa sœur est de retour sous les projecteurs. D’autant plus que, pendant un moment, il semblait que le livre s’intitulerait I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out – une référence claire à la chanson à succès de Britney “… Baby One More Time”.

Une liste du livre avec ce titre ^ est brièvement apparue sur Amazon, et la maison d’édition de Jamie Lynn a fini par s’excuser, affirmant que les mémoires n’avaient toujours pas de titre.

Pendant ce temps, E! News rapporte que le synopsis original du livre indiquait qu’il « révélerait les détails des moments les plus élevés et les plus bas de Jamie Lynn », y compris « des histoires inédites qui sont parfois drôles, inspirantes, désordonnées et inconfortables. Comme si la carte de crédit de sa mère avait été refusée chez Limited Too alors que sa sœur passait à la radio. Qu’est-ce que cela fait d’avoir inspiré 16 ans et enceinte avec sa propre histoire de vie. Pourquoi l’accident de VTT de sa fille l’a amenée à réévaluer et à réorienter sa vie. Et pourquoi sa famille est comme n’importe quelle autre famille.”

Jamie Lynn a laissé entendre qu’elle était fauchée

Jamie Lynn a récemment mis fin aux spéculations selon lesquelles elle serait sur la liste de paie de Britney en publiant une capture d’écran du titre d’un média qui disait “La sœur de Britney Spears, Jamie Lynn, partage des photos de sa vie à la maison… . ” Elle est également allée de l’avant et a écrit à côté de la capture d’écran: “Les faits… maintenant, laisse mon cul fauché tranquille.” (À en juger par sa valeur nette déclarée, Jamie Lynn est loin d’être fauchée, mais nous y reviendrons dans un instant !)

Juste pour info, ce n’est pas la première fois que Jamie Lynn repousse le récit selon lequel elle reçoit de l’argent de Britney. De retour en 2019, E! News a rapporté que Jamie Lynn avait tweeté et supprimé: “Haha, bien essayé, mais je n’ai JAMAIS reçu un centime de ma sœur, c’est SON argent durement gagné, et je n’ai PAS droit à un centime. Je ne dépenserais pas de l’argent que je n’ai pas gagné.”

Jamie Lynn a actuellement un rôle principal dans Sweet Magnolias de Netflix, qui vient de terminer sa deuxième saison, elle gagne donc définitivement de l’argent en ce moment.

Jamie Lynn aurait une valeur nette assez élevée

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette totale de Jamie Lynn est de l’ordre de 6 millions de dollars – donc encore une fois, en supposant que ce chiffre soit exact, elle est à peine fauchée ! Ses revenus proviennent probablement de rôles principaux dans All That, Zoey 101 et Sweet Magnolias – sans parler de ses rôles moins réussis au cinéma et à la télévision.

À déterminer sur ce que Jamie Lynn pourrait apporter pour ses prochains mémoires, mais nous mettrons à jour sa valeur nette en conséquence si quelque chose change !

