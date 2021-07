valeur nette de kelly clarkson

Ce que Kelly Clarkson fait avec désinvolture en ce moment : animer sa propre émission de télévision dont les gens ne peuvent littéralement pas se lasser, collecter de l’argent auprès de ses nombreux singles à succès et – ah, oui – concevoir toute une gamme de meubles que je peux ou pas dépensé mon dernier salaire. Alors oui, elle est riche. Comme, je pourrais probablement subsister avec seulement 1 / 100e de son chèque de paie de The Voice seul.

Donc, aujourd’hui, nous décomposons la valeur nette énorme de Kelly – y compris l’argent qu’elle a gagné grâce à ses ventes de singles numériques, ses tournées et son portefeuille immobilier – ainsi que l’impact de son divorce avec Brandon Blackstock sur sa fortune.

Elle gagne 14 millions de dollars par saison de The Voice

Selon Celebrity Net Worth, le salaire de Kelly The Voice est de 560 000 $ par épisode, soit environ 14 millions de dollars par saison. Mais combien a-t-elle gagné au total pour le concours de réalité ? Cela représenterait environ 53 millions de dollars – sans compter l’année dernière. Je suis. Sans voix.

Pendant ce temps, Us Weekly vient d’annoncer que son salaire mensuel total pour The Voice et The Kelly Clarkson Show est de 1,9 million de dollars – et une source dit qu’elle renégocie son contrat de talk-show et “veut une augmentation substantielle”.

Les ventes uniques numériques de Kelly Clarkson dépassent les 11 millions de dollars

En d’autres termes, beaucoup de gens ont diffusé “Miss Independent!” Celebrity Net Worth affirme qu’entre les ventes de single/album et son salaire de voix, Kelly a gagné 100 millions de dollars pendant toute sa carrière – mais gardez à l’esprit que c’est avant impôts !

Sa tournée Le sens de la vie 2019 a rapporté 17,5 millions de dollars

Évidemment, Kelly n’a pas gardé tout cet argent, mais quand même. Son talent est ce qui a rempli les sièges, alors supposons qu’elle en a un assez gros morceau. Note latérale: Si vous avez une heure et 34 minutes de libre (c’est cool, pareil), n’hésitez pas à regarder l’une de ses visites complètes ci-dessous.

Elle a lancé une collection pour la maison

Kelly – en tant que toute première ambassadrice de la marque de célébrités de Wayfair, NBD – a sorti l’année dernière sa propre collection appelée Kelly Clarkson Home. Il est trop tôt pour savoir à quel point la collection est rentable, mais c’est chic ?

12 South 8 pièces petit ensemble de porte-votives de table en verre au mercure

Kelly Clarkson Accueil wayfair.com

54,99 $

Elle est sur le point de gagner des millions avec ses maisons

Selon The Blast, Kelly et Brandon ont inscrit leur maison au Tennessee dans les mois qui ont précédé leur demande de divorce, et ils vont probablement empocher environ 6,95 millions de dollars (un profit énorme étant donné que Kelly a acheté la maison pour un peu moins de 3 millions de dollars en 2012) . Elle a également inscrit une autre maison à Encino pour près de 9 millions de dollars. Alors, oui… si ses manoirs se vendent, elle pourrait toucher un salaire de 16 millions de dollars.

Alors… Quoi de neuf avec Kelly’s Prenup ?

Voici le contrat de base : selon The Blast, Kelly et Brandon avaient un contrat de mariage, qu’ils ont signé cinq jours seulement avant leur mariage. Cependant, il a été rapporté par Us Weekly que Kelly devra payer à son ex près de 200 000 $ de pension alimentaire par mois.

Quelle est la valeur nette de Kelly Clarkson ?

Selon Celebrity Net Worth, Kelly Clarkson est assise sur 45 millions de dollars très décontractés et bien mérités (incroyable !). Cependant, gardez à l’esprit que cela pourrait augmenter si elle renégocie avec succès son salaire de talk-show !

