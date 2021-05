Valeur par défaut du jeton Huobi 29,54 $

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Huobi Token (HT) est un actif numérique décentralisé basé sur Ethereum qui est lancé par les principales plateformes de trading de crypto-monnaie au monde, Huobi. Il a atteint un record de 29,54 $ le 2 mai.

Il a une offre totale limitée de 500 millions de dollars émis par Huobi Group. Selon Coinmarketcap, HT est classé 34e actif numérique avec une capitalisation boursière de 5 077 540 808 $.

Les performances récentes de HT ont été exceptionnelles, augmentant de 53,32% la semaine dernière.

Auparavant, la cotation directe de la bourse Coinbase avait amené les investisseurs à réexaminer le potentiel des échanges de devises virtuelles. Huobi a vu son jeton HT natif augmenter de 825% depuis début 2021.

Maintenant, HT a atteint un nouveau sommet de 29,54 $, avec un taux de rendement de 5900%, de 4,28 $ à 29,54 $ aujourd’hui jusqu’à présent cette année.

Analyse du prix du Huobi Token (HT)

Source: HT / USDT tous les jours via TradingView

Huobi Token (HT) a dépassé le sommet précédent de 26,89 $ le 1er mai. Le lendemain, il a atteint un sommet historique de 29,54 $. Cependant, après avoir atteint son plus haut niveau historique (ATH) hier, le prix HT a subi une forte résistance à la vente. Du point de vue du volume des transactions, le volume des transactions d’hier était presque le même que celui de la veille, ce qui montre qu’il y avait beaucoup d’altcoins liés avant qu’ils ne soient vendus hier.

Cependant, bien que les baissiers tentent de ramener le prix en dessous du niveau de cassure de 26,89 $ et d’attraper les taureaux agressifs, cela n’a pas réussi jusqu’à présent.

Au moment de la rédaction de cet article, Huobi Token se négocie à 27,98 $.

Le prix de transaction HT / USDT est beaucoup plus élevé que celui de la moyenne mobile exponentielle. La moyenne mobile en pente ascendante et l’indice MACD haussier indiquent que les haussiers dominent actuellement le marché.

Cependant, le RSI stochastique fusionne dans la zone de surachat, ce qui implique qu’un croisement baissier peut se former plus tard et qu’une tendance à la baisse peut se développer. Cependant, il ne s’agit peut-être que d’une correction à court terme, bien que les taureaux aient du mal à ramener le prix au plus haut historique de 29,54 $. Cela peut entraîner une forte volatilité à court terme pour Huobi Token.

L’ancien niveau de résistance de 26,89 $ a été remplacé par un niveau de support. Si les taureaux défendent activement le niveau de support de 26,89 $, cela indique qu’il y a une forte tendance d’achat chaque fois qu’une légère baisse se produit, ce qui signifie que ce n’est qu’une question de temps avant que Huobi Token ne franchisse à nouveau son plus haut historique. Lorsque Huobi Token atteindra un nouveau sommet, cela indiquera que l’altcoin ne subira pas de forte pression de vente en montant. Huobi Token est très susceptible de dépasser 35 $ de sitôt.

Si un grand nombre d’ordres de vente sont déclenchés, le prix de HT baissera et restera en dessous de 26,89 USD pendant trois jours, avant que HT / USDT ne teste la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours de 21,24 USD. Une cassure en dessous du 20-EMA de 21,24 $ peut signaler le début d’une correction plus profonde.

Source de l’image: Shutterstock