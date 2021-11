Valeur verrouillée dans les surtensions DeFi. Les exploits aussi

Les développeurs DeFi apprendront sans aucun doute de leurs erreurs et l’industrie deviendra naturellement plus sûre au fil du temps. Cependant, la vulnérabilité Aave a montré aux investisseurs qu’aucun protocole n’est sûr à 100%. Bien que cela puisse s’opposer à l’éthique de DeFi, l’assurance et la réglementation des contrats intelligents pourraient devenir essentielles pour intégrer la prochaine génération d’utilisateurs de DeFi averses au risque.

