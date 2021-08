Valeurs de draft sournoises – The Ringer

in

Nous commençons par les nouvelles du genou pas complètement récupéré de Joe Burrow et de la situation des ischio-jambiers de Kenny Golladay à New York. Remarque : Nous avons enregistré cela avant le rapport selon lequel Saquon Barkley pourrait manquer les deux premières semaines de la saison. Ensuite, nous introduisons un segment appelé « Nom de marque hors marque ». Vous savez que parfois le produit hors marque est aussi bon que la marque pour la moitié du prix ? Nous examinons les joueurs qui offrent le même avantage que les joueurs plus chers mais que vous pouvez drafter à prix réduit.

QB Joe Burrow, Bengals (1:55)

WR Kenny Golladay, Géants (7:46)

WR Laviska Shenault, Jaguars (14:07)

WR DJ Chark, Jaguars (16:13)

WR Marvin Jones, Jaguars (20:16)

RB Travis Etienne, Jaguars (22:25)

WR Robby Anderson, Panthers (26:57)

RB Myles Gaskin, Dauphins (32:35)

RB Zack Moss, Bills (37:35)

TE Adam Trautman, Saints (43:02)

Hôtes : Danny Heifetz, Danny Kelly et Craig Horlbeck

Producteur : Craig Horlbeck

