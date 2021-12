Valeurs et réussites d’Unzué et d’Olaizola récompensées par la Médaille du Mérite Sportif

30/11/2021 à 19:26 CET

.

Le président du gouvernement provincial, Marie Chivite, a remis ce mardi la Médaille du Mérite Sportif de Navarre 2021 à l’ancien footballeur Juan Carlos Unzué et les expelotari Aimar Olaizola dans un acte dans lequel il a mis en avant « les valeurs » qu’elles transmettent à la société, en plus de sa « carrière réussie ».

C’est ce qu’a déclaré le président lors d’une cérémonie tenue dans la salle du trône du palais de Navarre, au cours de laquelle 28 médailles d’argent du mérite sportif ont également été décernées à autant de personnes « pour leur intense activité et leur dévouement dans des tâches sportives ou techniques dans la promotion du sport de la Communauté Forale, de manière dévouée et discrète en faveur du sport navarrais & rdquor ;.

Chivite a mis en valeur « l’exemple qui donne » Juan Carlos Unzué dans la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA). « Les gardiens ont toujours eu une grande responsabilité et je ne sais pas si c’est à cause de cela, mais merci pour l’exemple et pour avoir rendu visible une maladie comme la vôtre », a-t-il déclaré.

Dans ce sens, Chivite a déclaré que « les institutions ont la responsabilité de mettre les moyens nécessaires pour que la science continue à enquêter ». Dans son discours, la présidente a souligné que les deux Unzué Quoi Olaizola Ce sont deux athlètes qui ont porté le nom de Navarre dans le monde entier.

Chivite Il a approché Olaizola pour reconnaître qu' »il n’est pas facile d’être à un niveau aussi élevé pendant tant d’années et de se remettre d’une blessure grave ». « Vous ne vous êtes toujours pas habitué à votre nouvelle vie parce que vous venez de quitter le sport », a-t-il ajouté.

Parmi les lauréats, Unzué Il a déclaré qu’il était « heureux » de recevoir ce prix « chez moi, dans mon pays ». « Je suis heureux de le faire accompagné de ma mère et de ma femme. Je serai ravi de revenir ici bientôt pour remercier tous ceux qui m’ont soutenu », a-t-il déclaré avant de revendiquer « une vie digne pour tous mes compagnons de maladie ».

Olaizola a remercié le gouvernement pour le prix. « Pour moi, c’est très important et encore plus d’être navarrais. Ce prix valorise le travail des années de carrière. Un honneur d’être aux côtés de Juan Carlos Unzué », a-t-il déclaré.