Valfaris: Mecha Therion est une suite de changement de genre qui va changer

Big Sugar et le développeur Steel Mantis ont annoncé que Valfaris avait droit à une suite, mais les choses se mélangent cette fois-ci.

Valfaris : Mecha Therion, dont le lancement est actuellement prévu fin 2022 sur Switch et d’autres plates-formes, se débarrassera des racines de la plate-forme d’action de l’original et se dirigera vers une nouvelle direction à l’ancienne, à défilement latéral, shoot ’em up. Le protagoniste de Valfaris, Therion, revient, mais cette fois, il pilote un colosse de métal alors qu’il poursuit sa poursuite de Lord Vroll. Voici un résumé :

Therion revient alors que la chasse au seigneur Vroll se poursuit. Pilotez une machine avancée de mort et de destruction dans ce shoot them up explosif à défilement horizontal en 2.5D et suite du film acclamé par la critique Valfaris. Attachez-vous et déchaînez l’enfer mecha! Après avoir échappé à Valfaris, la chasse de Therion pour le mal Lord Vroll l’a emmené à travers la galaxie. Alors que la confrontation finale et inévitable se profile, Therion exploite l’incroyable capacité de combat de son arme secrète – Mecha Therion!

Un formidable costume de métal armé, Mecha Therion peut être équipé d’un éventail de puissance de feu dévastatrice, y compris des favoris éviscérants ennemis tels que Bringer of Mayhem, Skysplitter et la marque déposée de Therion Hellwraith.

Avec plusieurs niveaux, une gamme d’armes de mêlée, balistiques et destructeurs, ainsi que des combos d’armes, des améliorations et des modules complémentaires, Valfaris: Mecha Therion espère sans aucun doute s’appuyer sur son prédécesseur. Nous avons apprécié notre temps avec Valfaris lors de son premier lancement sur Switch en 2019, mais nous avons estimé qu’il y avait beaucoup de place pour l’amélioration – peut-être que Mecha Therion fera exactement cela?

Avez-vous joué à Valfaris ? Avez-vous hâte d’essayer cette nouvelle suite? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous.