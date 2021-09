Valhalla Footage révèle de nouveaux acteurs et personnages dans le spin-off de Netflix 10z viral

Vikings : Valhalla catapulte les téléspectateurs 100 ans dans le futur après la série à succès, Vikings, et si cela semble un peu intimidant, une nouvelle vidéo est arrivée pour vous mettre au courant. Aujourd’hui, lors de la présentation TUDUM de Netflix, le streamer a publié une première vidéo de Vikings: Valhalla vous présentant certaines des figures emblématiques des Vikings au centre de cette nouvelle saga.

Du co-créateur de Vikings Jeb Stuart, Vikings : Valhalla suivra les exploits et les aventures de certains des noms les plus notables (et infâmes) de l’histoire nordique. Le chef d’entre eux est le vénéré dirigeant viking Harald Hardrada (Léo Suter), avec l’explorateur Leif Eriksson (Sam Corlett) et le chef religieux en vieux norrois Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), le fils et la fille du personnage de Vikings Saison 6 Erik le Rouge (Eric Johnson).

Image via l’historique

CONNEXES: ‘Vikings: Valhalla’ Cast Members et personnages révélés pour Netflix Spinoff plein de Vikings familiers

Si cela semble intrigant et accablant à la fois, n’ayez crainte. Quand Collider a récemment rencontré le co-créateur de Vikings Michel Hirst, il nous a assuré que la suite est conçue pour être accessible même si vous n’avez jamais vu la série originale :

« Qu’est-ce que Jeb ? [Stuart] fait en fait, c’est qu’il prête attention à la mythologie des Vikings. Donc, chaque fois qu’ils se rencontrent dans la grande salle de Kattegat, et bien sûr, ils parlent des grandes époques qui s’asseyaient dans la même salle à la même table, et ils étaient Ragnar Lothbrok, Lagertha et Bjorn Ironside, et Ivar le Désossé, qui sont désormais des personnages mythiques même au sein de la série, même au sein de Vikings : Valhalla. C’est une connexion et un effet vraiment formidables. Il donne des histoires toutes faites au nouveau spectacle. Vous n’avez donc pas besoin de savoir qui est Ragnar pour regarder la nouvelle émission. Mais cela enrichit la série et, espérons-le, fera revenir les gens et découvrira: «Eh bien, qui sont ces personnes dont ils parlent sans cesse? Ragnar était-il si génial ? Pourquoi ces gens sont-ils des personnages mythiques ?’ Donc, tout se connecte d’une manière utile, intéressante et fascinante.

Vikings : Valhalla aussi en vedette Laura Berlin, Bradley Freegard, Caroline Henderson, Léo Suter, et Jóhannes Haukur Jóhannesson. Regardez la première vidéo ci-dessous, suivie du synopsis officiel de Vikings : Valhalla :

Le tout nouveau VIKINGS: VALHALLA commence au début du 11ème siècle et raconte les aventures légendaires de certains des Vikings les plus célèbres qui aient jamais vécu – Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant. Ces hommes et ces femmes se frayeront un chemin en luttant pour leur survie dans un monde en constante évolution et en constante évolution.

CONTINUER À LIRE: Le premier aperçu de ‘Vikings: Valhalla’ montre le tournage de la série de suites de Netflix

Rob Zombie partage des images de construction du 1313 Mockingbird Lane de son film “The Munsters”

On a hâte de voir les Munsters !

Lire la suite

A propos de l’auteur

Vinnie Mancuso

(1749 articles publiés)



Vinnie Mancuso est monteur principal chez Collider, où il est en charge de tout ce qui concerne le film “Aquaman” de 2018, entre autres. Vous pouvez également retrouver ses opinions sur la culture pop sur Twitter (@VinnieMancuso1) ou se faire crier par une fenêtre de Jersey City entre 4 et 6 heures du matin.

Suite

De Vinnie Mancuso