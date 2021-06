Valhalla – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Après la fin de la série en janvier dernier avec la première de la sixième saison, le monde des Vikings s’étoffera avec Vikings : Valhalla, un spin-off que Netflix est déjà en train de filmer. La production n’a pas encore de date de sortie, mais la plateforme a publié une vidéo en coulisses.

Bien que l’aperçu ne donne pas d’informations sur l’intrigue, il montre ce que sera l’esthétique de la fiction. Dans le clip, vous pouvez voir plusieurs énormes navires vikings et les tenants et aboutissants de l’enregistrement d’une grande bataille.

Vikings : Valhalla commence au début du XIe siècle et raconte les aventures légendaires de certains des Vikings les plus célèbres à avoir jamais vécu : Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant. Ces hommes et ces femmes ouvriront la voie alors qu’ils se battent pour survivre dans un monde en constante évolution et changement”, peut-on lire dans le synopsis de la série.

La production créée par Jeb Stuart se déroulera un siècle après les événements des Vikings, qui ont pris fin en 2020 après six saisons. Le spin-off mettra en vedette Sam Corlett dans Leif Eriksson, Frida Gustavsson dans Freydis Eriksdotter, Jóhannes Haukur Jóhannesson dans Olaf Haraldsson et David Oakes dans Earl Godwin, entre autres.

“Nous avons décidé que Valhalla ne pouvait pas continuer l’histoire de ma série car j’avais eu affaire, d’une manière ou d’une autre, à presque tous mes personnages principaux et je ne voulais pas en inventer de nouveaux”, a expliqué Michael Hirst, créateur de Vikings, à ET.

“Je veux m’assurer qu’elle continuera à avoir les mêmes qualités, mais elle en aura aussi d’autres pour distinguer les deux séries : qu’elle soit pleine de poésie et de spiritualité et aussi que tu aimes les personnages”, a-t-il soutenu.

