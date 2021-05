Valheim a vendu 6,8 millions d’exemplaires fin mars

21 mai 2021 – 09h29

Le succès de l’accès anticipé à Valheim a été transféré à plus de 6,8 millions d’exemplaires à la fin du mois de mars 2021.

C’est selon le propriétaire de son éditeur Coffee Stain – Embracer Group – qui affirme que le titre a atteint ce chiffre dans son dernier rapport financier. Le géant suédois des jeux estime également que Valheim vendra un autre à 1,2 million d’exemplaires au cours des trois mois se terminant en juillet.

“Iron Gate a créé un jeu vraiment incroyable et grâce au soutien massif des joueurs du monde entier, Valheim est devenu l’une des versions les plus réussies sur Steam”, a déclaré Embracer aux investisseurs. “Et nous sommes intrigués par les perspectives de ce que la franchise pourrait devenir au cours de la prochaine décennie.”

Cela signifie que Valehim a déplacé environ 1,1 million d’exemplaires au cours du mois de mars, étant donné que le jeu aurait vendu 5,7 millions d’unités au début de ce mois et qu’il a atteint 6,8 millions à la fin.

Moins d’une semaine après son lancement en février, Valheim a décalé d’un million d’exemplaires, avant d’atteindre deux millions de ventes à la fin de sa première quinzaine. En 16 jours, il a été téléchargé trois millions de fois et s’est vendu à cinq millions à la fin de son premier mois dans la nature.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

