Valheim Crystal Battleaxe et comment obtenir des éclats de cristal

La hache de bataille en cristal de Valheim est une nouvelle arme à fabriquer introduite dans la mise à jour Hearth and Home.

Comme son nom l’indique, vous aurez besoin de beaucoup de cristal pour fabriquer la nouvelle hache, et ce n’est pas le matériau le plus facile à récolter. Voici où chercher.

Hache de guerre en cristal de Valheim | Où trouver des éclats de cristal



Les éclats de cristal ne tombent que des golems de pierre. Vous les trouverez dans le biome Montagne, mais cela peut prendre un peu de recherche. Les golems de pierre ne réagissent que lorsqu’ils sont menacés, vous devrez donc enquêter sur des tas de roches d’apparence suspecte.

Prenez une pioche avec vous. Les golems de pierre ont une défense incroyablement élevée et la pioche est leur seule faiblesse.

Vous rencontrerez potentiellement deux variétés de golems de pierre : ceux aux bras arrondis et ceux aux bras hérissés. La principale différence à garder à l’esprit est la façon dont ils attaquent. Les golems arrondis balancent leurs bras en demi-cercle, tandis que les golems épineux ont des attaques de fente.

Vaincre un golem de pierre devrait vous donner plusieurs éclats de cristal, et vous en aurez besoin de 10 pour fabriquer la hache.

Hache de guerre en cristal de Valheim | Hache de guerre en cristal

Vous aurez également besoin de 40 écorces anciennes et de 30 lingots d’argent pour fabriquer la hache, ainsi qu’une forge de niveau trois. L’argent vit également dans le biome de la Montagne, bien que ce soit rare. Équiper un Wishbone permet de le trouver plus facilement, alors faites-le si vous en avez un.

L’écorce ancienne provient des arbres du marais et devrait être facile à trouver.

Voici les statistiques de la hache :

Durabilité : 200 Slash : 90 (26 à 56) Esprit : 30 (10 à 19) Endurance d’utilisation : 24 Armure de blocage : 40 Force de blocage : 70 Bonus de parade : 2x Renversement : 70 Coup de poignard : 3x

