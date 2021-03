Valheim: Où trouver du fer | Comment extraire et fondre la ferraille

Le fer est l’une des ressources les plus polyvalentes de Valheim. Il est utilisé dans un grand nombre de projets d’artisanat, des ensembles d’armures et d’armes aux outils et à la construction de base.

Vous serez peut-être surpris de ne pouvoir en obtenir aucun avant le milieu de la partie, et même dans ce cas, il n’est pas particulièrement évident de savoir où le chercher.

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir pour trouver, mien et sentir ferraille dans fer pur.

Où trouver du fer à Valheim

La plupart des métaux à Valheim sont extraits sous forme de minerais provenant de gisements naturels. Les choses fonctionnent légèrement différemment dans le cas de le fer, toutefois.

Pour une raison quelconque, il n’y a pas de gisement de minerai de fer à Valheim. Au lieu de cela, vous creusez ferraille morceaux de tas de ferraille boueux.

Ceux-ci se trouvent exclusivement dans les cryptes englouties du biome des marais – ce qui signifie que vous ne pouvez même pas vous en approcher tant que vous n’avez pas vaincu le deuxième boss et récupéré la clé des marais.

Heureusement, une fois que vous avez accès aux cryptes, la ferraille est omniprésente. Les tas de ferraille boueux en sont la source principale et la plus fiable, mais vous pouvez également piller les coffres que vous trouvez dans les cryptes pour avoir une chance d’obtenir quelques pièces supplémentaires.

Après avoir vaincu le troisième boss, Bonemass, et récupérez le Wishbone, vous pourrez l’utiliser pour rechercher des tas de ferraille boueux ailleurs dans le marais. Cependant, ce n’est pas aussi rapide ou fiable que de simplement les rechercher dans les cryptes englouties.

Comment extraire le fer

Malgré les différences superficielles, vous extrayez toujours le fer comme toute autre ressource métallique de Valheim. Vous devrez prendre une pioche sur ces tas de ferraille boueux pour extraire la ferraille et les autres ressources contenues à l’intérieur.

Comme beaucoup de choses dans le marais, c’est assez dégoûtant si vous y réfléchissez. Depuis combien de temps cette boue se solidifie-t-elle pour que vous ayez littéralement besoin d’une pioche pour la traverser? D’ailleurs, pourquoi ces tas de ferraille boueux sont-ils remplis de ferraille et chutes de cuir, et aussi os flétris?

Malheureusement, le taux de chute des tas de ferraille boueux est assez faible. Vous n’avez que 25% de chances de déterrer quoi que ce soit d’utile dans la boue. Du côté positif, le fer est la goutte la plus courante dans ce domaine. Mais vous allez en avoir besoin de beaucoup à l’avenir, il est donc préférable de simplement retrousser vos manches et de commencer l’exploitation minière dès que vous entrez dans les cryptes.

Comment faire fondre le fer pur à Valheim

Comme la plupart des ressources métalliques de Valheim, le fer ne vous est pas très utile sous sa forme brute. Pour en faire quelque chose avec lequel vous pouvez réellement travailler, vous aurez besoin d’un fonderie.

Les fonderies peuvent être construites dans votre base d’origine, où elles doivent être placées près d’un établi. Vous débloquerez la possibilité de fabriquer la fonderie la première fois que vous collecterez un Noyau de surtling. En progressant dans le jeu, vous devriez rencontrer des noyaux de Surtling quelque part entre le premier et le deuxième boss, vous en aurez donc au moment où vous pourrez mettre la main sur le fer.

À part vos cinq noyaux de Surtling, la seule chose dont vous avez besoin pour construire une fonderie est de 20 morceaux de pierre. Heureusement, la pierre est très facile à trouver à Valheim dès le départ, donc cela ne devrait pas être un obstacle.

Tu as aussi besoin charbon chauffer la fonderie afin de produire des métaux purifiés. Le charbon peut être obtenu de plusieurs manières. La nourriture qui brûle négligemment vous laissera avec un morceau de charbon comme récompense de consolation. Cependant, il vaut mieux brûler du bois dans un four à charbon pour produire du charbon.

Une fois votre atelier en place, vous pouvez introduire de la ferraille dans la fonderie. Il faudra environ 30 secondes (et environ deux morceaux de charbon) pour produire une barre de fer purifié.

Contrairement à la transformation du cuivre en bronze, il n’y a pas de prochaine étape après la fonte du fer. Ce qui sort de la fonderie est une ressource artisanale que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement.

Recettes d’artisanat du fer

Le fer a de nombreuses utilisations à Valheim, de la fabrication de certaines des meilleures armes et armures de milieu de jeu à l’amélioration des capacités de construction de votre base – et même à rendre l’endroit plus agréable.

Vous trouverez ci-dessous un tableau complet des recettes à Valheim qui utilisent du fer: