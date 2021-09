valise surdimensionnée résistante à tout

in

Avec plus de 110 litres d’espace utile et un design de plus grandes proportions, c’est la mallette idéale pour ranger du gros matériel fragile.

La nouvelle valise offre amplement d’espace pour toutes sortes d’équipements fragiles et précieux, tels que des appareils photo argentiques ou des équipements tactiques, entre autres. Les vidéastes seront ravis de la profondeur de ce boîtier, car ils pourront ranger les caméras en position verticale et ainsi mieux utiliser l’espace. Ce dernier ajout à la ligne Peli Air étend la gamme à 16 tailles uniques.

Indestructible

Avec une réduction de poids allant jusqu’à 40 % par rapport à une mallette de protection Peli standard, la mallette Peli Air 1646 est dotée de poignées et de roues qui ont résisté à plusieurs tests sur 914 mètres. Il possède également toutes les caractéristiques des valises Peli classiques, telles qu’une bague d’étanchéité étanche, un extérieur indestructible et étanche à la poussière, des protecteurs de loquet de verrouillage en acier inoxydable, des poignées caoutchoutées ergonomiques et des fermetures à pression éprouvées.

Et, comme le reste de nos valises Peli classiques, chaque Peli Air subit des tests de laboratoire tiers pour certifier la protection IP67, ainsi que les performances contre les impacts, les chutes et les températures extrêmes selon les normes militaires.

Les choix

La valise Peli Air 1646 est disponible en noir, sans mousse et est couverte par la légendaire garantie à vie de l’entreprise. La configuration sans mousse permet aux solutions intérieures d’être entièrement personnalisées. Le set de mousse classique Pick N’ Pluck est disponible en accessoire et offre une solution qui permet une personnalisation manuelle pour une protection rapide et facile avec de la mousse prédécoupée qui peut s’adapter à pratiquement tout type d’équipement.

555 euros

www.peli.com

8