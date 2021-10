Valkyrie apporte des changements clés à sa proposition d’ETF Bitcoin, voici pourquoi c’est un signe d’approbation

Le battage médiatique autour de l’approbation du tout premier ETF Bitcoin aux États-Unis prend de l’ampleur, car un total de quatre propositions d’ETF Bitcoin Futures doivent faire l’objet d’une décision finale d’ici la fin octobre. De nombreux partisans de l’ETF ont émis l’hypothèse qu’octobre pourrait devenir un mois crucial et historique pour le monde de la cryptographie, car la SEC devrait rendre son verdict.

Source : Twitter

La dernière mise à jour de la saga Bitcoin ETF a vu Valkyrie apporter des modifications clés à sa proposition Bitcoin ETF plus tôt dans la journée. Le groupe d’investissement a ajouté un symbole boursier pour son prochain produit ETF. Selon Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg ETF, des changements de dernier moment comme ceux-ci indiquent un signe possible d’approbation.

Les gens n’arrêtent pas de me demander ce que je recherche en premier pour confirmer l’approbation de la SEC et ce sont ce type de dépôt de prospectus mis à jour. C’est ce qui se passe juste avant un lancement, ils remplissent tous les XX et ajoutent un ticker. Cela dit, c’est du bitcoin, donc WTF le sait avec certitude lol.

– Eric Balchunas (@EricBalchunas) 13 octobre 2021