Valkyrie commence à négocier des ETF Bitcoin Futures sur le Nasdaq Stock Exchange

Valkyrie Investments a commencé à négocier son fonds négocié en bourse (ETF) à terme Bitcoin sur le marché boursier du Nasdaq tôt le vendredi 22 octobre, après avoir obtenu l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis au début de la semaine dernière.

Leah Wald, PDG de Valkyrie Funds, s’est exprimé sur le développement en déclarant : « Pour nous, le Nasdaq était le choix évident pour notre premier ETF. Lorsque vous recherchez des partenaires de référencement potentiels, il est logique de choisir une première place technologique axée sur l’innovation qui a été à l’avant-garde de la révolution de la crypto-monnaie. «

Le nouveau fonds Valkyrie, populairement connu sous le nom de Bitcoin Strategy ETF, a été mis en ligne sur la bourse du Nasdaq avec le ticket BTF à l’ouverture des marchés boursiers vendredi à 9h30, mais les échanges avant bourse ont commencé plus tôt.

Bien qu’après quelques heures de négociation, l’ETF à terme Valkyrie Bitcoin se négociait à 24,0 $, en baisse de 4% par rapport au prix initial, l’action a rallié certaines de ses valeurs pour finir à 25 $ par action à la fin de la transaction.

L’ETF BITO ProShares a également chuté vendredi, en baisse de 4,4% pour s’échanger à 39,04 $ par action.

Wald a expliqué pourquoi certains investisseurs préfèrent posséder un ETF à terme Bitcoin plutôt qu’un Bitcoin physique, affirmant que le premier est un actif réglementé par le CME, mais pas le second.

« La découverte des prix est plus efficace et répond aux préoccupations concernant le blanchiment du commerce et les données inexactes. Enfin, il n’y a pas lieu de s’inquiéter des risques de sécurité et de garde avec la pleine confiance de l’ETF réglementé par la SEC coté au Nasdaq », a déclaré Wald.

Valkyrie s’est associée à US Bank Global Fund Services Limited pour offrir des services de garde à l’ETF Valkyrie Bitcoin Futures.

Bitcoin ETF ouvre avec profit

Le fonds Valkyrie Bitcoin Strategy est le premier ETF lié aux contrats à terme cryptographiques sur le Nasdaq, rejoignant plus de 499 ETF cotés déjà cotés en bourse. Le Nasdaq offre une plate-forme d’exécution fiable avec une expertise réglementaire, une défense et une structure de marché fiables.

Après plusieurs mois d’attente, le secteur des crypto-monnaies se dote enfin des ETF américains, que les dirigeants de fonds recherchent depuis longtemps comme moyen d’attirer de l’argent d’investisseurs qui souhaitent s’exposer au prix du Bitcoin via le marché boursier.

Bien que les analystes de la cryptographie considèrent les ETF à terme Bitcoin comme moins idéaux que les ETF Bitcoin physiques, ces nouveaux produits ont reçu un accueil écrasant de la part des investisseurs.

Tel que rapporté par Blockchain.News le 19 octobre, le premier ETF américain Bitcoin Futures (ProShares Bitcoin EFT Strategy) a été mis en ligne mardi de la semaine dernière et a attiré plus d’un milliard de dollars d’actifs en seulement deux jours après son lancement. Le fonds est l’ETF le plus rapide à atteindre cette étape.

Alors que le fonds Valkyrie est le deuxième ETF à terme Bitcoin à être désormais négocié sur le marché public, l’ETF à terme VanEck Bitcoin devrait commencer à être négocié cette semaine.

Source de l’image : Shutterstock