Valkyrie devient la quatrième entreprise à utiliser pour l’ETF à terme BTC

12 août 2021

| Actualisé:

12 août 2021 à 07:59 UTC

Par Clark

Les gestionnaires d’actifs semblent espérer que la SEC sera plus réceptive aux ETF Bitcoin liés aux contrats à terme que ceux centrés sur les marchés au comptant.

La société de services monétaires alternative, Valkyrie étant Digital Assets, est devenue la dernière entreprise à déposer une demande de fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin offrant une exposition indirecte à la BTC via des contrats à terme réglés en espèces.

Selon un projet de prospectus daté du 11 août, les contrats à terme Bitcoin seront achetés via une filiale basée aux îles Caïmans entièrement détenue par le fonds via des bourses enregistrées auprès de la US Commodity Futures Trading Commission.

Le prospectus ajoute que le fonds peut dans un premier temps investir uniquement dans des contrats Bitcoin cotés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), l’ETF ciblant un prix notionnel complet de ses contrats à terme sous-jacents “comme se préparant à 100 pour cent des actifs du cyberespace de le fonds comme potentiel.

Valkyrie a également déposé un ETF Bitcoin au comptant en dessous de la Securities Act (1933) en avril, mais le nouveau dépôt intervient une semaine lorsque le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré qu’il était également réceptif à approuver les marchandises négociées en bourse exposées à des contrats à terme BTC réglementés en dessous du Loi sur les fonds de 1940.

« Lorsqu’elle est combinée avec les lois fédérales opposées sur les valeurs mobilières, la loi de 40 fournit des protections capitalistes vitales », a mentionné Gensler.

“Compte tenu de ces protections vitales, je prévois l’examen par le personnel de ces dépôts, de manière significative si ceux-ci sont limités aux contrats à terme Bitcoin négociés par CME.”

Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg, a noté que Valkyrie est actuellement le quatrième gestionnaire d’actifs à soumettre des dépôts pour un ETF lié aux contrats à terme Bitcoin en dessous de la loi sur les sociétés de 1940 depuis le discours de Gensler, après ProShares, Invesco et VanEck.

S’appuyant sur les récentes remarques de Gensler, Balchunas s’attendait provisoirement à ce que les fonds puissent recevoir une conclusion de fait de la SEC dès novembre.

