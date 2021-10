Valkyrie offrira un pari à effet de levier sur les contrats à terme BTC, Direxion offrira une exposition courte aux contrats CME

Fonds négocié en bourse ETF

Valkyrie Files pour offrir un pari à effet de levier sur les contrats à terme Bitcoin, Direxion pour fournir une exposition courte aux contrats CME

Quelques jours seulement après le lancement du fonds négocié en bourse (ETF) à terme Bitcoin, Valkyrie Investments est prêt à offrir des rendements accrus à ses utilisateurs.

Valkyrie (BTFD) était le deuxième sur le marché après l’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) et a maintenant déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission pour lancer l’ETF Valkyrie XBTO Levered BTC Futures.

L’ETF, qui se négocierait sous le ticker BTFX, offrirait un effet de levier de 1,25 fois par rapport au taux de référence du bitcoin, selon le dossier. Il serait coté au Nasdaq et détiendrait des dérivés tels que des contrats à terme et des options.

Il reste à voir si la SEC autorisera la négociation de ce fonds à effet de levier, mais pour l’instant, elle dispose de 75 jours pour répondre au dossier Valkyrie.

Le même jour, l’émetteur de l’ETF Direxion a déposé un ETF Direxion Bitcoin Strategy Bear qui offrira une exposition courte au prix des contrats à terme Bitcoin émis par le CME.

En investissant dans ce produit, l’investisseur parie sur la baisse du prix des contrats à terme Bitcoin.

« Le Fonds maintiendra généralement son exposition courte aux contrats à terme Bitcoin pendant les périodes où la valeur du bitcoin est stable ou en baisse ainsi que pendant les périodes où la valeur du bitcoin augmente. »

Bien que l’ETF n’investisse pas directement dans la crypto-monnaie, il peut investir dans d’autres ETF à terme bitcoin ou des fonds du marché monétaire, des comptes de dépôt ou des instruments de dette à court terme. Nate Geraci, président de The ETF Store, a déclaré :

«Je ne vois pas en quoi la SEC n’approuve pas ce produit et le produit 1,25X de Valkyrie… la porte est ouverte maintenant. La SEC a béni les contrats à terme sur le bitcoin CME d’un point de vue réglementaire. Si ces produits à effet de levier et inverses existent sur d’autres marchés bénis, alors aucune raison de ne pas exister ici. « Nous allons voir tous ces produits et les ETF à terme Ether avant un produit au comptant. »

