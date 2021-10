Valkyrie, troisième ETF Bitcoin Futures approuvé par la SEC, se négocie demain sur le Nasdaq

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’ETF Valkyrie Bitcoin Futures a obtenu l’approbation de la SEC pour commencer à négocier sur le Nasdaq demain, le 22 octobre.

***

Cette semaine restera dans les mémoires comme celle du boom des ETF à terme Bitcoin. La Securities and Exchange Commission des États-Unis, SEC, a approuvé le Bitcoin Futures ETF de Valkyrie, a annoncé la SEC elle-même hier. Dit ETF commencera à négocier demain.

Bien qu’il s’agisse du troisième ETF approuvé, après ProShares et VanEck, il s’agirait en fait du deuxième ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme à commencer à être négocié après le lancement de Proshares mardi, étant donné que sa date de début sur le Nasdaq est le 22 octobre, tandis que le deuxième a été approuvé par la SEC, celle de VanEck, a une date de lancement en bourse pour le 23 octobre, ce qui, étant samedi, signifie qu’elle ouvrira sur le marché le lundi 25 octobre.

Symbole : BTF

L’ETF Valkyrie Bitcoin Strategy se négociera sous le symbole BTF et survient juste le lendemain du jour où le prix du Bitcoin a battu le record précédent et atteint un prix record de plus de 66 000 $. La nouvelle de cette nouvelle approbation ne peut qu’être renforcée par les médias, qui ont été assez animés avec les précédents ETF.

Beincrypto souligne que l’arrivée de plus d’ETF offrira à un plus large éventail d’investisseurs la possibilité de s’exposer aux bitcoins et autres crypto-monnaies. Jusqu’à présent, seuls les ETF basés sur des contrats à terme Bitcoin ont été approuvés aux États-Unis, bien que des ETF basés sur Ethereum soient également en préparation.

Sources : SEC, Beincrypto, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash