Valladolid de LaLiga Smartbank: horaire et où regarder à la télévision

14/10/2021 à 13:54 CEST

La dixième jour de LaLiga Smartbank 2021/2022 Cela commence cette année en montrant que le niveau de compétitivité qui existe dans cette deuxième division du football espagnol est énorme. Par conséquent, de nombreuses équipes se battent pour des places de promotion et une dynamique claire commence à se dessiner parmi les dominants de la situation. Cependant, le classement est incroyablement serré, tuant les six premiers du classement dans un espace de seulement cinq points. Alors que les quatre premiers ne sauvent que deux points de distance. Les dirigeants sont actuellement les Almería (19 points) et Ponferradina (18 points). D’autre part, à la queue se trouvent les Real Saragosse, Amorebieta, Gérone et Alcorcón.

Dans ce contexte, nous verrons que l’un des matchs de la 10e journée sera celui où ils se heurteront Leganés et le Real Valladolid au stade de Butarque.

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR 10 DE LALIGA SMARTBANK

Nous pouvons profiter de cette réunion sur Dimanche 17 octobre à 16h. Pour regarder cette réunion depuis chez vous, nous aurons différentes options : Movistar + via le navigateur et Movistar LaLiga par la télévision si nous avons un service d’abonnement avec l’entreprise.