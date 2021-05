Valladolid met fin aux contrats de Sergio et du directeur sportif

23/05/2021 à 15h11 CEST

.

Le Real Valladolid a annoncé ce dimanche la résiliation du contrat de l’entraîneur, Sergio González, et du directeur sportif, Miguel Ángel Gómez, une fois la relégation de l’équipe en deuxième division terminée.

C’est la première mesure annoncée par le club de Valladolid après la relégation en deuxième division, qui a été consommée en perdant hier, lors de la dernière journée avec le Athlète de Madrid (1-2) et dans un match qui a donné aux colchoneros le titre de champion.

Sergio Gonzalez Il était l’entraîneur qui a promu le club de Blanquivioleta en première division du football espagnol il y a trois saisons et a réussi à rester dans l’élite pendant cette période.

Oui Miguel Angel Gomez C’est le directeur sportif qui a amené Sergio González au Real Valladolid qui, en deuxième division, a réussi à placer l’équipe en position de disputer le match de promotion, que les Blanquivioletas ont finalement réussi.

Cependant, dans la saison en cours, 2020-2021, Sergio González n’a pas été en mesure de maintenir la catégorie, malgré la confiance du président du club, Ronaldo Nazario.

En annonçant la résiliation, le Real Valladolid a souligné l’engagement et le dévouement de l’entraîneur et du directeur sportif, “pour tout le temps qu’ils ont passé avec l’entité et leur souhaite le meilleur succès personnel et professionnel pour l’avenir”.