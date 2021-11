Valladolid, nouvelle maison de Jorge Ángel, l’infirmière la plus virale de Tik Tok

Valladolid accueille depuis le 18 octobre l’infirmier le plus célèbre d’Espagne, Jorge Ángel, qui a plus de deux millions de followers sur Tik Tok et c’est devenu un phénomène de masse. L’homme de Cuenca a débarqué dans la ville de Pisuerga après avoir obtenu la place finale dans les oppositions 2019. Deux ans plus tard, son séjour devient réel et définitif dans une ville où « il n’avait jamais été auparavant ».

Infirmière et influenceuse à la fois, la vie de Jorge Ángel a pris une tournure inattendue après le boom de Tik Tok pendant la pandémie. « J’ai commencé à faire des vidéos dansant comme tout le monde, mais j’ai réalisé que je voulais éduquer les gens sur les premiers secours, la sexualité ou le coronavirus lui-même », confie le tik toker à ce journal.

Quelques thèmes qui ont touché les plus jeunes, qui a commencé à suivre en masse à ce jeune infirmier qui a touché la touche parfaite alliant son contenu à l’humour, la danse et l’éducation. « J’ai grandi petit à petit et maintenant nous sommes plus de 2 millions d’utilisateurs », déclare-t-il.

Valladolid, ville d’opportunités

Après avoir réalisé la place en 2019, Jorge Ángel a été affecté à Castilla y León et il a choisi la ville de Valladolid parce qu’elle était « plus grande » et aurait « plus d’opportunités ». Une ville qu’il n’avait jamais visitée et qu’après une semaine sur ces terres l’infirmière affirme déjà catégoriquement qu’il s’agit d’un lieu « vivant ».

« Móstoles m’a beaucoup apporté, cela fait six ans que j’apprends tout ce que je sais, mais c’est vrai que c’est une ville très dispersée », explique-t-il. Un aspect totalement opposé à celui que l’on trouve à Valladolid, puisqu’ici « tout le monde va en ville« , donnant lieu à une bonne ambiance et c’est ce qu’il a » le plus » aimé » en ce moment.

La sexualité comme sujet tabou chez les jeunes

Comme l’explique Jorge Ángel, le profil de Tik Tok a frappé une vague de followers après avoir commencé à parler de sexualité. Un sujet qui n’est généralement pas discuté ouvertement dans la société. « Avant, il y avait peu de discussions sur le sujet, maintenant moins », dit-il.

Internet a ouvert les portes pour accéder à toutes sortes d’informations, mais c’est aussi un espace où il y a un tel calibre de données, de documentation et de sources, que « à la fin c’est le bordel« « Plusieurs fois, je vais chercher quelque chose sur Internet et je finis pire qu’autrefois », explique l’agent de santé.

Justement, la sexualité est un sujet tabou non seulement pour les jeunes, mais pour la société en général. Internet dans cet aspect est devenu une niche principale pour la recherche d’informations et Jorge Ángel, conscient de ce travail de diffusion et de rigueur, veut partager cette connaissance qui, bien que parfois « de base », est suffisante comme « pour ne pas avoir de problème« .

« Les informations qui doivent être données dans les réseaux sociaux doivent être clair et concisVous ne pouvez pas prétendre compter mille choses dans une vidéo de 30 secondes. Les informations que vous devez donner, même si elles sont minimes, doivent être claires », insiste l’infirmière.

Tik Tok a changé la vie de Jorge Ángel

L’idée de célébrité inonde l’esprit de nombreuses personnes qui rêvent de se faire connaître à un moment donné. TIC Tac lui a donné cette opportunité Jorge Ángel, mais cette facette représente également un dur effort pour les personnes âgées dans sa vie.

« Ma vie a changé parce qu’à la fin c’est un travail supplémentaire. Je le fais parce que j’aime ça, mais avant je faisais d’autres hobbies et maintenant je dois étaler davantage mon temps », explique le nouveau venu à Valladolid.

Malgré tout, Jorge Ángel a les pieds sur terre. Tik Tok a connu un boom dans sa vie auquel il ne s’attendait pas et explique qu’ils l’arrêtent « dans la rue », mais il ne veut pas imaginer avoir 10 millions de followers. « Vous devez être conscient que un jour tout le monde te connaît et le lendemain personne ne te connaît« , Ajouter.

Les différences entre un hôpital et un centre de santé

Et c’est que non seulement Tik Tok a changé la vie et le rythme de l’infirmière. Après ces années à Móstoles, Jorge Ángel n’avait pas travaillé dans un hôpital pour beaucoup d’autres, puisqu’il le faisait dans un centre de santé, et entre un endroit et un autre « il y a beaucoup de différences« .

Le jeune homme explique qu’au centre de santé il avait son propre cabinet, s’organisait de la manière qui lui convenait le mieux et prenait rendez-vous avec ses patients quand il le jugeait nécessaire. Cependant, il précise qu’à l’hôpital en arrivant « vous constatez qu’il y a déjà beaucoup de monde », et c’est un « ne pas arreter« .

De plus, il a été convenu que dans l’unité où les tests sont effectués avec des patients endormis, d’une manière opposée au centre de santé, ce qui est plus « parler avec le patient et passer plus de temps ». « A l’école primaire il y a beaucoup de travail, mais la vitesse de l’hôpital est beaucoup plus élevée« , il assure.

En bref, Valladolid sera la maison de Jorge Ángel, l’infirmier le plus influent d’Espagne, qui a choisi la ville de Pucela pour se développer personnellement et professionnellement. Par ailleurs, il assure à ce journal qu’il sera vu à la fois au centre sportif Pisuerga, en tant que fan déclaré de basket, mais aussi au stade José Zorrilla. « Chaque fois que je vais dans un endroit, j’aime tout voir et ici j’ai réalisé que il y a beaucoup d’amour pour le football et le basket-ball et bien sûr j’irai », conclut-il.

