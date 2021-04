Valle Egüés bat Beti Onak 2-4 et prend les trois points

01/04/2021 à 17:43 CEST

le Onak et le Vallée d’Egüés Ils ont terminé leur participation à la première phase de la troisième division avec un score de 2-4 et une victoire pour l’équipe de Sarrigurie. le Beti Onak Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Itaroa Huarte. De la part de l’équipe visiteuse, le Vallée d’Egüés a remporté à domicile 3-0 son dernier match de la compétition contre Rivière Ega. Après le match de ce jeudi, l’équipe locale est restée à la septième place, tandis que le Vallée d’Egüés il est troisième à la fin du duel.

Le jeu a commencé de manière favorable pour l’équipe des Villaves, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au succès devant le but par Perez à la 34e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 1-0.

En seconde période est venu le but pour lui Vallée d’Egüés, qui a obtenu l’égalité avec un but de Garcia à 68 minutes. Mais plus tard, le Beti Onak est allé de l’avant dans la lumière établissant le 2-1 grâce à un but de tours à 76 minutes. Cependant, l’équipe Sarrigurense a atteint l’égalisation grâce à un objectif de Mikel Casado dans la minute 82. L’équipe visiteuse s’est jointe à nouveau, réalisant le retour avec un double but de Garcia à la 90e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Vallée d’Egüés, qui s’est distancé avec un peu de Ayesa juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, clôturant ainsi le match avec un score final de 2-4.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Onak ils sont entrés du banc Fermin, tours, Izura, Manu Gomez et Ceballos remplacer Arsuaga, Perez, Jon, Manero et Del Burgo, tandis que les changements par le Vallée d’Egüés Ils étaient Zuazu, Guembe, Marc Cia, Sergio et Ayesa, qui est entré par Outeiral, Pablo Goñi, John, Vladimir et César Iriarte.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, deux pour Arsuaga et David Gaston, de l’équipe locale et deux pour Va-t’en et Garcia, de l’équipe visiteuse.

le Onak occupait la septième place du tableau de classement avec 24 points, occupant une place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, après le différend de la présente réunion du dernier jour de la Première Phase de Troisième Division, tandis que le Vallée d’Egüés il a été placé en troisième position avec 32 points, à la place de l’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF.

Fiche techniqueBeti Onak:Monreal, Mario Adot, Manero (Manu Gómez, min 73), Eche, Mikel Olleta, Iker, Arsuaga (Fermin, min 52), Jon (Izura, min 73), Del Burgo (Ceballos, min 84), Pérez (Torres, min.52) et David GastonVallée d’Egüés:Larumbe, Vladimir (Sergio, min.78), César Iriarte (Ayesa, min.84), Outeiral (Zuazu, min.64), Morillas, Pablo Goñi (Guembe, min.64), Mikel Casado, Zuazu, Iriarte, Garcia et Juan (Marc Cia, min.78)Stade:Lorenzo GoikoaButs:Pérez (1-0, min.34), Garcia (1-1, min.68), Torres (2-1, min.76), Mikel Casado (2-2, min.82), Garcia (2-3 , min.90) et Ayesa (2-4, min.90)