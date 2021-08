in

28/08/2021 à 21h00 CEST

.

Le stade Vallecas revient dans l’élite du football espagnol. Rayo Vallecano va retrouver ses fans dans LaLiga Santander, dans un duel de besoins contre Grenade, car aucune équipe n’a réussi à gagner les deux premières journées.

À l’heure, le stade Vallecas a terminé les travaux d’amélioration nécessaires comme requis par la Liga et la replantation de l’herbe pour accueillir à nouveau un match de Primera et, après beaucoup de suspense, les fans pourront fêter la promotion signée fin juin.

Alors la réalité prévaudra, avec le fond du Rayo après deux défaites et sans marquer un seul but. Et c’est que le besoin de temps pour les travaux de son stade a conditionné le départ de l’équipe de Andoni Iraola.

Ses débuts lui ont laissé une sortie aussi compliquée que celle donnée à Séville (3-0) et ont notamment amélioré son image à San Sebastián, où pourtant il n’a rien pu prendre de positif malgré son bon jeu et est tombé du point de penalty (1- 0) .

A la recherche du premier but

Trouver des solutions offensives pour profiter des opportunités jusqu’ici gâchées, est le principal casse-tête de Iraola. En attendant ça Randy Nteka démontrer à l’élite tout le potentiel de la division argent et dès l’arrivée in extremis de certains renforts, continue de se battre pour l’embauche de Lucas Pérez après avoir été libéré d’Alavés.

Le pari du technicien pointe vers Merquelanz, Trejo, lvaro García avec Andrés Martín dans la zone neuf.

Récupérer Iraola pour le but français Luca Zidane, dont l’expulsion a conditionné le premier match à Sánchez Pizjuán, mais il devra maintenant attendre sa chance après le haut niveau affiché par l’international macédonien Etole Dimitrievski lors de la dernière réunion.

La Grenade, à Vallecas en entier

Grenade, pour sa part, a aussi entre les sourcils l’objectif d’ajouter sa première victoire de la saison après avoir débuté le parcours par deux nuls à Villarreal (0-0) et à domicile contre Valence (1-1).

Contre le Rayo, l’équipe andalouse a perdu six de ses sept derniers matchs et n’a plus gagné depuis 2013.

La technique Robert Moreno n’a pas de joueurs blessés ou sanctionnés, vous pouvez donc compter sur l’ensemble du personnel.

Sans Foulquier, à Valence

La nouveauté est que l’arrière latéral français ne fait plus partie de l’effectif Dimitri Foulquier, qui après avoir débuté les deux premières journées est sur le point d’être transféré à Valence.

Il le remplacera comme titulaire dans la bonne zone de défense Joaquín Marín ‘Quini’, sans minutes au cours des deux premiers jours, bien que ce poste puisse également être occupé par un Víctor Díaz que l’entraîneur utilisait jusqu’à présent comme défenseur central.

Moreno peut déjà compter sur le milieu de terrain Ruben Rochina, la dernière incorporation de Grenade sur le marché des transferts et qui pourrait être publiée, même si ce ne sera pas un démarreur.

Restera dans le but Aaron Escandell étant l’un des meilleurs de l’équipe lors des deux premiers matchs, alors que tout indique que l’entraîneur reviendra à Vallecas sur la ligne des quatre derrière après avoir commencé avec trois centraux et deux voies contre Valence.

Dans le noyau les deux compagnons des Français Maxime Gonalons sortira du trio formé par Ángel Montoro, Luis Milla et Ramón Rodríguez ‘Monchu’.

Oui Monchu Il a des minutes, il est fort probable qu’il devra jouer avec un masque de protection après la blessure survenue au visage devant Valence.

Le préparateur devra également choisir ci-dessus entre Antonio Puertas et le Vénézuélien Darwin Machís accompagner le duo colombien formé par Luis Suárez et par Carlos Bacca.

Les files d’attente probables

Rayo Vallecano : Dimitrievski ; Balliu, Catena, Saveljich, Fran García; Óscar Valentin, Santi Comesaña; Merquelanz, Trejo, lvaro García; et Andrés Martín.

Grenade : Aaron ; Quini, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva ; Gonalons, Luis Milla, Montoro ; Machís, Luis Suárez et Bacca.

Arbitre : Jesús Gil Manzano (Colegio Estrémadure).

Stade : Vallecas.

Heure: 19h30

Positions : Rayo Vallecano (20e, 0 point) ; Grenade (12e, 2 points)