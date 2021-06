Vallejo : « Mon plan est de m’établir au Real Madrid, je suis prêt »

Il est juste et sûr de dire que Jesus Vallejo n’a pas atteint le potentiel que le Real Madrid pensait avoir. Ses deux dernières saisons avec Grenade ont été solides et décentes, mais Vallejo pourrait même se retrouver hors de Madrid pour une autre année. Il a parlé à El Periodico de Aragon de son avenir et a révélé qu’il voulait rester, cependant.

«Je suis toujours prêt à jouer là-bas, cette dernière année et demie avec Grenade a été bonne pour moi et mon plan est d’arrêter de conclure des accords de prêt. J’ai encore quatre ans de contrat là-bas et mon plan est de m’établir au Real Madrid, c’est pourquoi j’ai signé pour eux à l’époque. Je crois que les Jeux olympiques pourraient m’ouvrir les portes pour rester avec la première équipe », a déclaré Vallejo.

Le Real Madrid a des décisions à prendre concernant sa ligne défensive. Sergio Ramos vient de quitter le club et Raphael Varane pourrait également être sur le point de sortir. Si tel est le cas, Los Blancos devra soit signer un remplaçant -Kounde et Pau Torres sont en tête de leur liste – soit faire confiance à Vallejo pour cette quatrième place, Militao, Alaba et Nacho étant les trois défenseurs devant lui dans la rotation. .

« Je ne sais pas si le départ de Ramos m’ouvre la porte ou non, même s’il est clair que c’est une place de plus. Ce que je sais, c’est qu’au Real Madrid, vous n’êtes pas seulement en compétition avec les joueurs qui sont là, vous êtes également en compétition avec les recrues potentielles qui pourraient venir au club », a-t-il ajouté.

Vallejo a poursuivi en expliquant pourquoi son expérience à Grenade l’avait aidé à devenir un meilleur joueur, même s’il n’y était pas un titulaire incontesté.

« Je me sens très prêt et c’est la seule chose que j’ai en tête. Cette fois à Grenade m’a aidé, j’ai joué à de nombreux matchs tous les trois jours et j’ai travaillé avec [coach] Diego Martinez. Je me considère comme un meilleur joueur maintenant et je suis donc plus prêt à jouer pour le Real Madrid », a conclu Vallejo.

Vallejo est-il prêt à être la quatrième option de l’équipe pour le poste de défenseur central ? Probablement. Pourtant, cela signifierait que les trois défenseurs centraux du Real Madrid devant lui sont Militao, Alaba et Nacho, un groupe qui pourrait finalement avoir besoin d’un peu plus d’aide compte tenu de la durée et de la difficulté de la saison à venir.