Valli Arunachalam accuse les membres de la famille Murugappa d’avoir retardé la tactique dans le NCLT

Aryama Sundaram, représentant les membres de la famille, a déclaré que leur principal argument est que la date de l’affidavit et la date du papier tampon pour la vérification sont différentes. Il a déclaré que leurs demandes doivent être entendues en premier, avant d’entendre la question de la renonciation.

Valli Arunachalam, qui a emmené des membres de la famille du groupe Murugappa devant le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) pour avoir refusé sa représentation dans la société holding Ambadi Investments (AIL), a déclaré jeudi à la formation de Chennai du tribunal que des demandes avaient été déposées contre sa plainte au nom de les membres de la famille du groupe citant des erreurs techniques retardent les tactiques pour la tenir à l’écart.

Pinky Anand, conseil de Valli Arunachalam – la fille du défunt président exécutif du groupe Murugappa, MV Murugappan – a allégué une grave oppression et une mauvaise gestion de la part des membres de la famille Murugappa, affirmant qu’ils avaient supprimé les actionnaires minoritaires et tenu Valli à l’écart d’AIL, en recourant à la discrimination fondée sur le sexe.

Elle a déclaré qu’il n’y avait pas d’erreur dans la demande de renonciation puisque les règles notariales ont été assouplies pendant la pandémie, et même si le tribunal considère qu’il y a une erreur, elle peut être rectifiée en déposant un nouvel affidavit et du papier tampon au besoin. Les membres de la famille ont déposé une dizaine de demandes de rejet de demande de renonciation, de remise du registre des timbres et du registre des notaires, et l’élargissement du délai.

Valli, sa sœur et leur mère, MV Valli Murugappan, ont déplacé le banc de Chennai de NCLT en demandant la renonciation à la participation minimale de 10 % requise pour garantir que l’affaire d’oppression et de mauvaise gestion présumée contre AIL soit viable. Ils ont également demandé une représentation au conseil d’administration ou le rachat de sa participation de 8,21% dans AIL.

Aryama Sundaram, représentant les membres de la famille, a déclaré que leur principal argument est que la date de l’affidavit et la date du papier tampon pour la vérification sont différentes. Il a déclaré que leurs demandes doivent être entendues en premier, avant d’entendre la question de la renonciation.

PS Raman, avocat de Valli Arunachalam, a déclaré qu’il n’y avait pas d’erreur grossière de la part des requérants pour lesquels la demande de dérogation doit être rejetée. Le tribunal peut soit rejeter/rejeter la demande de renonciation directement, la rejeter comme retirée avec la liberté pour les requérants de déposer une nouvelle requête avec les documents corrects, ou permettre au requérant de déposer à nouveau un affidavit corrigé et un papier tampon s’il est jugé défectueux.

Le NCLT a publié l’affaire quatre nouvelles audiences le 9 août, enjoignant aux deux parties de terminer les plaidoiries sur l’ensemble des demandes d’ici le 31 juillet.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.