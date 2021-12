Valli Arunachalam espère que son affaire contre le groupe Murugappa sera entendue sur le fond au NCLT

Arunachalam avait, lors d’audiences précédentes, déclaré au tribunal que les demandes déposées contre sa plainte au nom des membres de la famille du groupe citant des erreurs techniques retardaient les tactiques pour la tenir à l’écart.

Valli Arunachalam, « karta » de MV Murugappan Hindu Undivided Family, qui a traîné les membres de la famille du groupe Murugappa au NCLT pour refus de représentation dans la société holding du groupe Murugappa Ambadi Investments (AIL), a déclaré que le tribunal avait accepté sa nouvelle demande de dérogation pour maintenant une affaire d’oppression et de mauvaise gestion présumée contre AIL, elle espère que l’affaire sera discutée sur le fond. L’affaire doit être entendue le 8 décembre.

S’adressant exclusivement à FE lundi, Arunachalam, la fille aînée de MV Murugappan, ancien président exécutif du groupe Murugappa, a déclaré que la demande de dérogation originale avait été déposée en février de cette année et qu’il y avait eu beaucoup de retards en raison des répondants soulevant des détails techniques, ce qui a forcé elle de déposer une nouvelle demande. « Nous avons eu beaucoup de retards, les choses ont changé maintenant et je pense que justice sera enfin rendue », a-t-elle déclaré.

Soulignant que son combat a été d’obtenir l’égalité pour les filles avec les fils dans les entreprises familiales, Arunachalam a déclaré que la demande NCLT contre AIL concernait l’oppression et la mauvaise gestion de la société holding. « Nous devons simplement attendre que la question soit discutée au NCLT, pour comprendre le bien-fondé de l’affaire et c’est quelque chose que je ne peux pas anticiper maintenant », a-t-elle déclaré, interrogée sur l’objectif de l’affaire NCLT contre l’AIL et d’autres membres de la famille Murugappa.

Elle a dit qu’elle avait une confiance totale dans le système judiciaire et que ce ne serait pas seulement pour sa famille qu’elle mènerait la bataille, cela profiterait à toutes les femmes à travers le pays.

Lorsqu’on lui a demandé quand voit-elle son objectif ultime d’être représenté au conseil d’administration ou de racheter sa participation et celle de sa famille par AIL, Arunachalam a déclaré ; » Je pense que c’est un processus, nous devons prendre une étape à la fois et voir où cela va. Nous allons donner notre meilleur coup au NCLT », a-t-elle déclaré, ajoutant que « la première étape est de gagner le plaidoyer de renonciation. »

Qualifiant son combat de David contre Goliath, Arunachalam a déclaré qu’elle savait qu’il y aurait beaucoup de défis et qu’elle était déterminée à le combattre jusqu’à sa conclusion logique. « Je n’ai pas peur des défis, quand je commets quelque chose, je le fais à cent pour cent, je ne fais pas les choses à contrecœur », a-t-elle déclaré.

Arunachalam a déclaré que la décision de déplacer NCLT n’avait pas été prise dans la précipitation. « Nous avons attendu trois ans pour leur demander de régler la question à l’amiable et d’honorer le vœu de mon père, qui a dirigé le groupe Murugappa pendant vingt ans. Il n’y avait pas d’autre moyen que d’aller de l’avant avec le recours juridique, quand il n’y avait pas de réponse », a-t-elle déclaré.

Le 13 octobre, le banc de Chennai du NCLT avait envoyé des avis à AIL et à d’autres membres du groupe Murugappa, admettant la nouvelle demande de renonciation, déplacée après avoir rectifié des erreurs dans le plaidoyer initial, déposé par Valli Arunachalam et sa famille. Les membres d’AIL et du groupe Murugappa s’étaient opposés à la fois aux demandes de dérogation originales et nouvelles pour des erreurs techniques, et même en soulevant des objections concernant la maintenabilité de telles demandes.

Arunachalam avait, lors d’audiences précédentes, déclaré au tribunal que les demandes déposées contre sa plainte au nom des membres de la famille du groupe citant des erreurs techniques retardaient les tactiques pour la tenir à l’écart.

La famille MVM – comprenant Valli, sa sœur et leur mère – a demandé à la NCLT de renoncer à la participation minimale de 10 % requise pour garantir que l’accusation d’oppression et de mauvaise gestion contre AIL soit viable. Elle a également demandé une représentation au conseil d’administration ou alternativement le rachat de sa participation de 8,21 % dans AIL.

