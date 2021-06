Vallteri Bottas a-t-il atteint le point de non-retour ?

in

Avec la façon dont les choses se passent à la fois sur et hors piste, il est maintenant presque certain que Valtteri Bottas ne sera pas un pilote Mercedes au-delà de 2021.

Le Finlandais était déjà sous une pression immense avant le début de la saison après l’excellente performance de remplacement de George Russell à Bahreïn fin 2020.

Une telle pression n’a augmenté qu’au début de cette campagne car il n’a pas réussi à contester Lewis Hamilton et Max Verstappen lors de l’ouverture de la saison avant de s’écraser avec Russell à Imola lorsqu’il a été dépassé par l’homme de Williams dans ce qui avait été une course terrible pour lui. Après cela, l’écriture semblait être sur le mur.

Il n’a ensuite pas beaucoup amélioré les choses en ignorant les ordres de l’équipe à Barcelone, mais il y a eu un moment pendant le Grand Prix de Monaco, où il devançait Hamilton en P2 après l’avoir confortablement surqualifié, où il avait l’impression qu’il n’avait pas n’a pas tout à fait dépassé le point de non-retour, comme s’il pouvait encore renverser la vapeur et conserver son siège.

Deux semaines plus tard, ce n’est plus le cas.

Ce fut un week-end difficile Manque de rythme tout le week-end. Beaucoup de choses à comprendre & apprendre pour nous avant de l’oublier et de passer à autre chose 🏁#VB77 #F1 #Baku@MercedesAMGF1

@ThomasMaheux pic.twitter.com/gbbc0CGNYQ – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 7 juin 2021

C’est en grande partie dû à sa performance au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Même avec leur vitesse en ligne droite, Mercedes avait toujours une voiture plus lente que Red Bull à Bakou et avait besoin de ses deux pilotes pour être au top de leurs performances s’ils voulaient se battre contre leurs rivaux pour le titre.

Le samedi ne s’est pas bien passé pour Bottas puisqu’il s’est qualifié en P10, huit places de moins que son coéquipier, mais pour être honnête envers lui, c’est en partie à cause du drapeau rouge qui a empêché la plupart des pilotes de faire les deuxièmes manches. Le vrai problème pour lui était son jour de course.

Compte tenu de sa machine et du fait que les dépassements sont très faisables sur le circuit, il devait se frayer un chemin dans l’ordre hiérarchique assez rapidement et aider Hamilton à combattre les Red Bulls dès le départ.

Au lieu de cela, il n’a fait aucun progrès et ne faisait que conserver la 9e place pendant la première moitié de la course, n’ayant jamais vraiment l’air de monter plus haut.

Le drapeau rouge lui a donné une chance de gagner quelques positions à la fin, mais il a fait un mauvais redémarrage et a finalement perdu quatre contre des pilotes dans des machines plus lentes.

Le numéro deux chez Red Bull, Sergio Perez, a, quant à lui, immédiatement dépassé trois voitures du milieu de terrain au départ, a pris le dessus sur Hamilton dans les stands et a fait un travail remarquable pour retenir le Britannique pour son équipe avant que le chaos ne s’ensuive et il a finalement revendiqué la victoire.

Les années précédentes, Bottas aurait peut-être pu s’en tirer avec une telle performance compte tenu de la domination de son équipe, mais avec Red Bull beaucoup plus fort avec une meilleure voiture et Perez à bord, ce luxe est maintenant terminé.

Et cela devient également très évident en dehors de la piste, chaque fois que Toto Wolff ouvre la bouche.

Comme vous le savez probablement maintenant, la course de Bottas à Monaco a été gâchée par un problème d’arrêt au stand, l’équipage n’ayant pas pu retirer le pneu avant droit.

Pour la plupart, il semblait une victime impuissante après avoir fait du bon travail tout le week-end, mais ce n’est pas exactement ainsi que Wolff l’a vu.

“Valtteri s’est arrêté un peu trop tôt”, a déclaré le patron de l’équipe, cité par Auto Motor und Sport, indiquant qu’il était légèrement en deçà de ses marques.

« Cela signifiait que le mécanicien devait appliquer la clé à chocs en biais. L’angle gênant a endommagé l’écrou de roue et nous n’avons pas pu le faire tomber.

Bien qu’il soit revenu plus tard sur ces commentaires, le fait est qu’il les a dits, et de manière assez révélatrice, il n’a joué aucun jeu de blâme lorsque Hamilton a commis une erreur évidente qui lui a finalement coûté la victoire à Bakou, en partant. en menant au redémarrage.

“Non, cela ne peut pas être qualifié d’erreur”, a déclaré Wolff à Sky Sports F1.

« C’est juste au moment où Sergio [Perez] est venu, nous avons la même procédure, il a touché un bouton et l’équilibre des freins a changé.

“L’équilibrage des freins a été poussé jusqu’au bout et la voiture ne s’est évidemment pas arrêtée.”

Ainsi, l’Autrichien a refusé d’admettre que Hamilton a fait une erreur, mais a déclaré une phrase plus tard que le Britannique a accidentellement appuyé sur un bouton qui a modifié l’équilibre des freins et l’a fait exploser. Corrigez-moi si je me trompe, mais cela ressemble à une erreur.

Les chefs d’équipe défendant aveuglément leurs pilotes n’est pas étrange, mais quand ils n’en défendent qu’un, ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’autre.

Il est désormais très difficile d’imaginer un scénario dans lequel Bottas serait encore un homme Mercedes la saison prochaine.

Il semble même l’avoir accepté lui-même, puisqu’il a déclaré avant le départ de la dernière course qu’il n’avait pas discuté d’un nouveau contrat et qu’il était ouvert d’esprit sur son avenir.

C’est probablement une bonne idée, Valtteri. En fait, vous voudrez peut-être commencer à vous renseigner sur les sièges potentiels, car il y a de fortes chances que, dans quelques mois, vous en ayez besoin.

Finley Crebolder

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !