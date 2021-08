Valorant Berlin Masters : équipes qualifiées, brackets, cagnotte et bien plus

Le deuxième événement LAN international de l’année arrive bientôt.

La communauté Valorant du monde entier se prépare pour l’un des plus grands événements Valorant à ce jour, le Valorant Berlin Masters. Après une phase de qualification épuisante qui a duré ces derniers mois dans chaque région, plus de 16 meilleures équipes des différents coins du monde s’affronteront lors du deuxième plus grand événement LAN international de la scène esports Valorant. Le tournoi débutera le 10 septembre et est le dernier événement majeur international avant le Championnat du monde Valorant à la fin de cette année. Voici le détail complet du prochain Valorant Berlin Masters.

Equipes qualifiées pour le Berlin Masters

Au total, 16 équipes de différentes régions du monde se sont qualifiées pour le Masters de Berlin.

Amérique du Nord

Sentinelles : ShahZaM, SicK, zombs, dapr & TenZ 100 Voleurs : Ethan, Asuna, Hiko, nitr0 & steel Team Envy : Marved, crashies, FNS, yay & Victor

LATAM

KRU Esports : delz1k, Mazino, Klaus, NagZ et keznit

EMEA

Gambit Esports : Redgar, Chronicle, nAts Sheydos & d3ffo Acend : zeek, ​​cNed, BONECOLD, Kiles & starxo SuperMassive : Blaze, Turko, Izzy, pAura, russ & Brave G2 Esports : AvovA, nukkye, mixwell, koldamenta & keloqz

MER

Paper Rex : f0rsakeN, mindfreak, Benkai, d4v41 & shiba Bren Esports : DubsteP, witz, JessieVash, BORKUM & Dispenser

Brésil

Havan Liberty : liazzi, shion, myssen, pleets & krain Keyd Stars : murizzz, JhoW, heat, v1xen & ntk

Japon

Crazy Raccoon : neth, Fisker, Bazzi, Minty & Munchkin DIVISION ZETA : makiba, takej, Laz, crow & Reita

Corée du Sud

Vision Strikers : k1Ng, stax, Lakia, Rb, BuZz & MaKo F4Q : Bunny, Esperanza, FiveK, Efina & zunba

Supports de groupe Valorant Berlin Masters

Hier, Riot Games a annoncé la liste des brackets contenant la liste des équipes pour le prochain Berlin Masters.

Groupe A:

Vision Strikers Paper Rex SuperMassive Blaze Acend

Groupe B :

Havan Liberty Envy KRU Esports Division Zeta

Groupe C :

Gambit Crazy Raccoon Keyd Stars 100 Voleurs

Groupe D :

F4Q Sentinelles G2 Esports Bren Esports

Toutes les équipes d’un groupe s’affronteront dans un format de style à double élimination, les deux meilleures équipes avançant au tour suivant. Au cours de la deuxième étape, l’équipe en première place d’un groupe particulier affrontera au hasard une équipe en deuxième place d’autres groupes dans un seul match à élimination directe.

Les vainqueurs des matchs à élimination directe s’affronteront ensuite en demi-finale.

Tous les matchs de la phase de groupes, des matchs à élimination directe et des demi-finales seront au format Bo3, à l’exception des grandes finales, qui seront en Bo5.

Calendrier des Masters VCT Berlin

Phase de groupes : 10 septembre – 16 septembre Quarts de finale : 16 septembre – 17 septembre Demi-finales : 18 septembre Grande finale : 19 septembre

Cagnotte Valorant Berlin Masters

Riot Games n’a pas encore annoncé la cagnotte officielle du tournoi. Le dernier VCT Masters en Islande avait un prize pool stupéfiant de 600 000 $. Donc, si l’on compare avec le précédent, le prochain VCT Berlin Masters pourrait avoir un prize pool total de 1 à 1,5 million USD. Outre le prix en argent, les meilleures équipes peuvent gagner des points de circuit pour se qualifier pour le championnat du monde Valorant.

1er : une place au Valorant World Champions Tour 2ème : 375 points de circuit 3-4ème : 325 points de circuit 5-8ème : 275 points de circuit 9-12ème : 225 points de circuit 13-16ème : 175 points de circuit

Comment regarder Valorant Berlin Masters

Vous pouvez regarder tous les matchs du Valorant Berlin Masters sur la chaîne officielle Valorant Twitch ou la chaîne YouTube Valorant Champions Tour à 6h30 PDT chaque jour de match. Outre les flux officiels, Riot Games organisera également des soirées de veille destinées au public local de chaque région, à l’instar du premier VCT Iceland Major.

Images via Riot Games.

