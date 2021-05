Bence Loksa

Bence Loksa est un étudiant en droit, journaliste indépendant et aspirant fondeur d’esports de Hongrie. Il joue à League of Legends depuis 10 ans, consacrant des milliers d’heures au jeu. Il joue également à Valorant et à Smite depuis leurs bêtas fermés, et s’est récemment intéressé à Call of Duty. Il a commencé à suivre l’esport en 2015 lorsque Unicorns of Love s’est qualifié pour les LCS de l’UE.