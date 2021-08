Valorant : Cloud9 signe Anthony "vanité" Malaspina à partir de la version 1

Vanité pour fournir la stabilité dont C9 a besoin.

Aujourd’hui, Cloud9 a annoncé l’ajout d’Anthony “vanity” Malaspina à leur Valorant Roster. L’annonce a été faite il y a quelques heures à peine via le compte Twitter officiel de Cloud9. Vanity est considéré comme l’un des meilleurs IGL (leaders du jeu) du circuit Valorant et rejoindra Cloud9 en tant que nouveau tireur. Le capitaine actuel, Mitch “mitch” Semago, prendra un siège arrière et transmettra les fonctions au nouveau leader du jeu. De plus, la signature le réunit également avec deux de ses anciens coéquipiers de Chaos CS:GO sous la forme de Nathan “leaf” Orf et Erick “Xeppaa” Bach.

La liste actuelle de Cloud9 comprend une équipe de sept personnes :

Mitch “mitch” Semago Nathan “leaf” Orf Michael “poiz” Possis Ricky “floppy” Kemery Erick “Xeppa” Bach Anthony “vanity” Malaspina Son “xeta” Seon-ho

Les réalisations de Vanity avec la Version1

Vanity a fait de grands progrès dans sa carrière Valorant avec son ancienne équipe. Il a dirigé une équipe presque inconnue comme Version1 d’une simple qualification ouverte au premier Valorant Masters en Islande. La qualification de la Version1 lors des pré-qualifications initiales a envoyé des ondes de choc dans toute la communauté Valorant NA. En plus de ses talents de tireur insensé, il est également un joueur techniquement doué qui peut facilement basculer entre différents rôles.

L’histoire de Cloud9 dans la scène Valorant

Cloud9 est l’une des rares organisations à avoir sauté dans la frénésie de l’esport de Valorant lors du lancement initial. Malgré un tel intérêt, l’alignement de Cloud9 ne s’est jamais imposé comme l’un des leaders de la scène NA en raison d’une série de mauvaises performances dans tous les tournois majeurs. L’équipe a également dû faire face à plusieurs changements d’alignement au cours de l’année dernière, avec des remaniements de cinq à six joueurs. En raison des changements constants, l’équipe n’a jamais été en mesure de trouver la synergie qu’elle mérite. Espérons que l’ajout de Vanity résoudra tous les problèmes et fournira la stabilité dont il a besoin.

