Valorant Episode 3 Act 2, détails du Battle Pass, nouvelle carte Fracture dévoilée

Valorant est prêt à obtenir une nouvelle mise à jour et un nouvel acte la semaine prochaine et avant l’annonce officielle, les détails du contenu semblent avoir déjà été révélés. Le Battle Pass, les objets gratuits, une nouvelle carte Fracture, le prix et la date de sortie semblent avoir déjà été révélés.

Selon un rapport d’IGN India, l’épisode 3 de l’acte 2 de Valorant devrait sortir le 8 septembre. Les développeurs ont également publié un teaser de la prochaine carte Fracture qui nous montre à quoi s’attendre.

Détails de l’épisode 3 de l’acte 2 de Valorant

Tout d’abord, le nouveau Battle Pass, et voici les éléments qui seront mis à disposition avec.

Apparence d’arme fantôme d’artisan avec variantes (gratuit) Time’s Up Gun Buddy (gratuit) Artisan Gun Buddy (gratuit) « Bien essayer ! » Spray (gratuit)’Versus’ Phoenix + Phoenix Card (gratuit)Artisan Foil (mêlée) avec variantesArtisan PhantomNitro OperatorNitro VandalVernis Sheriff’Follow Me’ Gun Buddy’Does Not Compute’ Spray’Unstoppable’ – Reyna Card

Le prochain Battle Pass sera au prix de 1 000 VP, ce qui correspond à environ Rs 799. Sean Marino, Art Lead chez Riot Games, a parlé du Battle Pass et a déclaré: “C’est le premier battlepass à comporter un skin Phantom, Vandal et Operator. Artisan. et Varnish devraient donner l’impression qu’ils sont faits de matériaux haut de gamme de luxe, tandis que Nitro est très graphique et flashy.Pour les accessoires, nous avons essayé d’incorporer beaucoup plus de blagues et de mèmes dans ce battlepass, d’autant plus que les joueurs semblaient vraiment apprécier des trucs les plus mèmes que nous mettions dans les autres.”

Passons à la Fracture Map, qui est la septième à être ajoutée au jeu, ce sera apparemment la première à venir avec des objets interactifs. Ces objets révéleront apparemment plus de détails sur la tradition du jeu, y compris le mirrorverse et les deux royaumes.

Joe Lansford, Level Designer chez Riot Games a parlé de la nouvelle carte et a déclaré : « L’idée de la carte est venue d’une simple question : et si ? Plus précisément, et si les attaquants commençaient des deux côtés de la carte, pinçant les défenseurs ? Nous voulions vraiment demander aux joueurs de repenser certaines hypothèses fondamentales et de leur donner des problèmes uniques à résoudre. Par exemple, à qui s’adresse vraiment l’espace neutre ? À partir de là, les objectifs se sont tous concentrés sur le soutien de ce « et si ». La forme en H de la carte, les espaces neutres, les tyroliennes, tout est conçu pour renforcer cette idée centrale.”

David Nottingham, directeur créatif de Valorant, a commenté la relation de la carte avec l’histoire et a déclaré: “Cette carte joue un rôle CLÉ dans la chronologie linéaire du conflit qui se déroule entre notre Terre et cette mystérieuse” autre terre “qui envoie leurs propres agents VALORANT En tant que tel, nous avons investi dans la narration environnementale et visuelle pour aider les joueurs curieux à mieux comprendre le mystérieux conflit qui se déroule. ” Le principal artiste environnemental de Riot, Brandon Martynoiwicz, a mentionné que la carte contenait 10 Tac-Bears cachés et est impatient que les joueurs les localisent.