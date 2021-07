Valorant est-il le seul problème auquel CS:GO est confronté ?

Nous sommes au milieu de 2021 et beaucoup de choses se sont passées au cours des deux dernières années pour affecter Counter-Strike, et Valorant n’est qu’une partie du puzzle.

Counter-Strike est le meilleur enfant de Valve. Le plus compétent et le plus réussi parmi d’autres comme Dota 2 et Team Fortress 2. Même maintenant que vous lisez cet article, CS:GO se trouve probablement en tête des classements Steam, suivi de Dota 2. Cependant, être en tête des classements Steam ne le fait pas. montre nous toute l’histoire. CS:GO n’a pas un mais plusieurs problèmes qui ralentissent le jeu depuis un certain temps déjà. Valorant n’est qu’un des problèmes. Certes, Valve essaie de rivaliser et d’améliorer son jeu, mais il y a encore des problèmes critiques à l’intérieur et autour de lui. Comprenons clairement ce que Counter-Strike a vécu ces derniers temps.

Les problèmes

Plateformes tierces

Counter-Strike fait face à une concurrence féroce, mais est-ce que Riot’s Valorant donne au roi incontesté des jeux de tir à la première personne une course pour son argent?

Valve fait face à une situation étrange où il est en concurrence avec d’autres sociétés qui fournissent des serveurs tiers pour jouer à CS:GO. Des plateformes comme FaceIT et ESEA ont accaparé la base de joueurs de CS:GO. Ces serveurs offrent une bien meilleure expérience aux joueurs par rapport aux serveurs officiels de Valve. Offrant des serveurs à 128 ticks par rapport à l’ancien système anti-triche strict de 64 ticks de Valve pour tenir les tricheurs à distance et, dans l’ensemble, une meilleure qualité de jeu.

Pour mieux comprendre à quel point le matchmaking officiel a pris un coup, voici un exemple : FaceIT comptait environ 70 000 joueurs en 2018, ce qui a grimpé à 15 millions actuellement selon leur site officiel. Lorsque les joueurs affrontent des tricheurs et des schtroumpfs flagrants, ils rejoignent les serveurs tiers à la recherche d’une expérience agréable.

Bien sûr, pour rivaliser avec les services tiers, Valve doit fournir ce que des entreprises comme FaceIT fournissent et le faire mieux pour attirer les joueurs. Peut-être que le moteur Source 2 de Valve pourrait réorganiser le système, mais il n’y a aucune information officielle à ce sujet. Là encore, vaincre les tricheurs dans le jeu est une autre histoire.

Entrée de Valorant

Lancé le 2 juin 2021, Valorant a créé un éperon dans la communauté FPS. Le titre de Riot compte environ 14 millions de joueurs mensuels en moyenne, contre un demi-million de CS:GO actuellement. Cependant, cela ne signifie pas que CS:GO est à des kilomètres de Valorant. En fait, la plupart des titres de Valve ont une base de joueurs plus petite mais fidèle et Counter-strike un jeu beaucoup plus raffiné. Ce que Valorant a fait, c’est donner une rude concurrence à Valve dans la catégorie FPS, une poussée que Valve n’avait jamais ressentie auparavant.

De nombreux joueurs professionnels de CS:GO sont passés à Valorant, tout comme la base de joueurs. Cependant, au fur et à mesure que les joueurs partaient, de nouveaux joueurs ont rejoint CS:GO. Ce que Valorant a essentiellement fait, c’est de garder Valve sur ses gardes. Une concurrence saine est bonne pour la communauté, elle permet aux développeurs de travailler pour améliorer leur produit.

De toute évidence, Valve craint que le titre de Riot ne mange sa part du gâteau, mais les développeurs et la plupart des gens savent que les jeux coexisteront. En fait, ce qui est plus intriguant, c’est la façon dont Valve fait les choses avant ou après Valorant.

L’approche de Valve envers la communauté

la communication

Valve manque de communication avec la communauté. Ils se sont améliorés ces dernières années, mais c’est encore loin de la façon dont les autres sociétés de développement de jeux interagissent avec leur base de joueurs. Qu’il s’agisse de billets de blog ou d’annonces sur les réseaux sociaux, Valve a un style unique qui n’est pas forcément mauvais mais pas très convaincant non plus.

Valve en est conscient, c’est l’une des raisons pour lesquelles leur récente vidéo intitulée « Laissez les mises à jour parler » existe.

La vidéo parle spécifiquement de CS:GO et met en évidence l’approche de Valve envers la communauté. Bien que nous puissions convenir que Valve a une structure impressionnante pour discuter des mises à jour, cela ne suffit parfois pas à la communauté.

“mauvais matchs” = rencontrer 99 spinbotters d’affilée 👍 – Anomalie (@anomalyxd) 29 avril 2021

La communauté est mécontente quand il y a un bug qui gâche son expérience. Parfois, il a besoin d’un plan de communication rapide. Bien sûr, il s’agit d’une déclaration d’opinion, mais les articles de blog et la communication ouverte avec la communauté ont leurs propres avantages.

Ce n’est pas comme si Valve ne faisait rien pour améliorer la situation. Mis à part les bugs, ils s’attaquent à plus de problèmes inhérents au jeu. Leurs mises à jour récentes n’ont été qu’intéressantes.

Mises à jour majeures

Valve a été incroyablement actif dans le déploiement des mises à jour cette année. Le nombre de mises à jour n’est pas supérieur à celui des années précédentes, mais la qualité des mises à jour est excellente. La mise à jour la plus importante étant la suppression du statut de prime libre dans le jeu et l’introduction de matchs non classés.

Aujourd’hui, nous apportons des ajustements aux comptes non Prime. Nous introduisons également le matchmaking non classé. Des informations sur ces changements sont disponibles dans l’article de blog d’aujourd’hui : https://t.co/W6m42EUTAH – CS: GO (@CSGO) 4 juin 2021

Valve a rendu CS:GO gratuit en décembre 2018 et a lancé Danger Zone en tant que mode de jeu Battle Royale à leur titre. Cependant, le modèle freemium du jeu avait permis aux tricheurs et aux comptes schtroumpfs de prendre en charge le matchmaking officiel du jeu et de ruiner l’expérience du joueur. Valve a été assez tard pour créer un service payant qui est désormais le seul moyen pour les joueurs de jouer des matchs classés. Bien qu’il y ait eu peu ou pas d’impact immédiat de la mise à jour, elle a lentement réduit les tricheurs et les boosters dans le jeu.

Pour vraiment entrer dans le sillon, Valve doit trouver une solution judicieuse contre les tricheurs et éventuellement introduire des serveurs à 128 ticks. Il y a une excellente vidéo sur YouTube de Warren Fowler, connue sous le nom de TheWarOwl, décrivant la mise à jour et comment CS:GO doit devenir sérieux pour rester dans le jeu.

Il faudra du temps à Valve pour transformer les sceptiques en croyants, mais Counter-Strike existe depuis plus de 22 ans. C’est à eux de décider s’il est là pour rester.

