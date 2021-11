Valorant Mobile : gameplay, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Valorant est l’incursion de Riot Games dans le monde des tireurs tactiques à la première personne, et il a rapidement pris le dessus sur la scène – jouant de la même manière que des jeux comme Counter-Strike: Global Offensive avec un soupçon d’Overwatch. Avec l’explosion de la scène esports de Valorant et encore plus de joueurs affluant vers le jeu, il est logique que Riot annonce une version mobile de Valorant. Cependant, des questions sur la date de sortie d’une version mobile ont commencé à circuler.

Pendant que les fans attendent plus d’informations, Riot Games espère probablement que Valorant Mobile suivra les traces de son homologue mobile de League of Legends et deviendra l’un des plus grands et des meilleurs jeux Android disponibles. Voici tout ce que nous savons pour le moment sur Valorant Mobile.

tireur de héros

valeureux

Maintenant sur mobile

Riot Games apporte Valorant directement dans votre poche, mais en attendant, vous pouvez jouer gratuitement au jeu de tir tactique sur PC. Lancez-vous et rejoignez l’action dès aujourd’hui.

Sauter à:

Qu’est-ce que Valorant ?

Pour ceux qui ne le savent pas, Valorant est un jeu de tir tactique à la première personne qui se joue de manière très similaire à Counter-Strike : Global Offensive. Après le début du développement en 2014, Riot Games a officiellement annoncé le titre en mars 2020 et a publié une version bêta du jeu un mois plus tard. La popularité du jeu a rapidement augmenté après sa sortie complète en juin, et le jeu est devenu l’un des plus grands jeux de tir à la première personne, à la fois dans le monde de l’esport et du jeu régulier.

Achetez les offres du Cyber ​​Monday sur : Amazon | Walmart | Meilleur achat | Dell | Samsung

Grâce au soutien de Riot Games et à sa réputation générale de produire des jeux populaires et techniquement solides, les chiffres de Valorant n’ont cessé de croître. Selon les informations les plus récentes de Riot Games, Valorant comptait en moyenne plus de 14 millions de joueurs du monde entier chaque mois en juin 2021. Cela montre à quelle vitesse les gens ont afflué vers le jeu et à quel point le jeu a le potentiel. être.

À quoi ressemble le gameplay dans Valorant ?

Source : Riot Games

Le gameplay dans Valorant est similaire à d’autres tireurs tactiques, mais avec un peu de gameplay basé sur les classes. Les joueurs jouent comme un ensemble d’agents, chacun avec sa propre capacité spéciale (similaire aux classes dans Overwatch), et doit attaquer ou défendre un site de bombes. Chaque joueur commence un tour avec un pistolet et peut acheter des armes meilleures et plus avancées avant le début officiel du jeu en fonction du résultat du tour précédent.

Actuellement, Valorant a une liste de 15 agents, chacun avec ses propres capacités spéciales. Au sein de ces 15 agents, il existe quatre sous-types – Duellistes, Contrôleurs, Initiateurs et Sentinelles – qui aident à différencier les spécificités de ces agents.

Valorant propose une poignée de modes différents, mais le plus populaire est le mode compétitif standard. Chaque match est un meilleur des 25 – ce qui signifie que vous devez gagner 13 rounds pour gagner – les joueurs attaquants devant livrer un Spike sur l’un des deux sites ou effacer toute l’équipe ennemie avant la fin du chronomètre de 100 secondes.

Bien que l’on ne sache actuellement pas exactement comment le gameplay fonctionnera dans Valorant Mobile, nous avons d’autres tireurs mobiles à regarder pour nous inspirer. Des titres comme Call of Duty Mobile ou PUBG Mobile ont réussi à passer avec succès aux téléphones en gardant intacts certains, sinon la plupart, des mécanismes de jeu de base.

En ce qui concerne Valorant Mobile, vous ne pourrez peut-être pas obtenir la visée et le mouvement précis d’une souris et d’un clavier, mais vous pourrez très probablement utiliser la plupart des commandes disponibles sur la version PC de votre téléphone, bien qu’avec l’aide d’un contrôleur de jeu pour Android ou un positionnement intelligent de vos mains.

Valorant Mobile sera-t-il différent du jeu normal ?

Source : Riot Games

On ne sait pas grand-chose sur le prochain Valorant Mobile, à part Riot Games a récemment reconnu qu’une version mobile du jeu PC est actuellement en développement. Cependant, le développeur a dit à The Verge qu’il cherchait à développer le monde de Valorant afin de permettre à plus de joueurs du monde entier de jouer.

En ce qui concerne le gameplay, il est probable que Valorant Mobile suivra de près son homologue PC. Si d’autres efforts mobiles de Riot Games sont quelque chose à faire, les joueurs ne devraient pas s’attendre à l’expérience Valorant complète d’une version mobile tout de suite, mais peuvent probablement supposer que de nombreux agents seront disponibles pour jouer, l’expérience de jeu de base restant essentiellement la même .

Il est important de noter, cependant, que la version de Valorant qui est sur PC peut ne pas être exactement une récréation 1: 1 lorsqu’elle atterrit sur des appareils mobiles. Lorsque Riot Games a créé League of Legends: Wild Rift, la société n’a publié qu’une poignée de champions dans la version mobile au lancement, avec une introduction plus lente dans le jeu.

Il ne serait pas trop choquant de voir Riot Games suivre une méthode similaire avec Valorant Mobile, libérant potentiellement une poignée d’agents ou de cartes dans le jeu afin de garder les choses simples au début.

Quand Valorant Mobile sortira-t-il ?

Actuellement, aucune information concernant une date de sortie pour Valorant Mobile n’a été révélée. Le jeu étant probablement encore aux tout premiers stades de développement, ne vous attendez pas à trop de nouvelles ou de mises à jour de Riot Games jusqu’à ce qu’ils soient complètement prêts à faire entrer les joueurs dans le monde de Valorant Mobile.

tireur de héros

valeureux

Maintenant sur mobile

Riot Games apporte Valorant directement dans votre poche, mais en attendant, vous pouvez jouer gratuitement au jeu de tir tactique sur PC. Lancez-vous et rejoignez l’action dès aujourd’hui.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Il est temps d’accessoiriser

Offres accessoires Chromebook Cyber ​​Monday 2021

Que vous cherchiez à ajouter des fonctionnalités à votre Chromebook ou à acheter des bas de Noël pour quelqu’un d’autre, Cyber ​​Monday est le moment idéal pour conclure des offres sur les accessoires Chromebook.

Qui est là? Des économies!

Offres Cyber ​​Monday Nest Doorbell 2021

La Nest Doorbell de Google est l’une des meilleures sonnettes vidéo du marché et nous constatons déjà d’excellentes remises dessus.