Meilleure réponse: Non, Valorant Mobile ne prend pas en charge le jeu croisé avec la version existante de Valorant disponible sur PC. Ce sont deux formes distinctes du jeu.

Valorant Mobile prend-il en charge le jeu croisé ?

Valorant Mobile est une prochaine version mobile du jeu de tir PC à succès de Riot Games, Valorant. Compte tenu de la taille déjà importante de Valorant, Valorant Mobile pourrait devenir l’un des meilleurs jeux Android disponibles. Quiconque espère jouer avec des amis sur PC et mobile ensemble sera déçu, car Riot Games a confirmé que ces deux versions du jeu ne prendraient pas en charge le jeu croisé, du moins immédiatement après le lancement.

“De la même manière que nous n’allons pas offrir une expérience mobile inférieure aux joueurs mobiles, nous n’allons pas non plus compromettre l’expérience PC”, a déclaré la productrice exécutive de Valorant Anna Donlon, dans une interview avec Polygon.

Riot Games indique également clairement qu’il ne s’agit pas simplement d’une version mobile du jeu PC, mais qu’il s’agit plutôt de créer Valorant spécifiquement pour le mobile, en ajustant les choses au besoin et en tirant parti des différences de la plate-forme. Riot Games cherche également à explorer une version console de Valorant, mais si cela se produit, ce sera plus loin, alors ne vous attendez pas à jouer à Valorant sur votre PS5 de si tôt.

Quoi qu’il arrive, Riot Games n’a pas l’intention de diluer la version PC existante pour faciliter un portage, comme le note Donlon, “Nous sommes absolument tout aussi déterminés à maintenir l’expérience PC au niveau de qualité qu’elle est ou supérieur, et nous “Nous n’allons pas le compromettre pour aborder le marché mobile.”

Les détails sont rares, mais il semble juste de s’attendre à ce que le jeu soit construit autour de commandes mobiles et d’un écran de visualisation plus petit dans l’ensemble. La direction artistique plus simple et stylisée de Valorant se transfère assez bien vers un jeu mobile car elle n’est pas aussi gourmande en ressources que de nombreux autres jeux de tir à la première personne gratuits actuellement sur ou à venir sur PC, comme Call of Duty: Warzone et Halo infini.

Quand Valorant Mobile sera-t-il disponible ?

Valorant Mobile n’a actuellement pas de date de sortie. Cependant, les commentaires de Riot Games indiquent que les joueurs pourraient s’attendre à ce que Valorant Mobile arrive à un moment donné dans “l’année 2” de Valorant, mais prenez cela comme une ligne directrice, pas une attente ferme.

La plupart des jeux mobiles subissent plusieurs mois, voire quelques années, de tests privés et publics. Par exemple, un autre portage mobile d’un titre de Riot Games, League of Legends: Wild Rift, était en test depuis plus d’un an avant d’être officiellement lancé pour tous les joueurs d’Amérique du Nord et d’Europe. Riot Games envisage d’apporter League of Legends: Wild Rift aux consoles, nous donnant peut-être un modèle sur la façon dont la société a l’intention d’étendre la portée de ses jeux PC traditionnels à l’avenir.

