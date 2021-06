Valorant PBE: date de sortie, éligibilité, comment s’inscrire et télécharger

in

Profitez des nouvelles mises à jour avant tout le monde, mais attention, Riot examinera vos activités dans le jeu.

Riot a annoncé un nouveau PBE (Public Beta Environment) pour Valorant. Un nombre limité de joueurs chanceux auront accès pour tester les fonctionnalités à venir. Leurs retours vont ensuite directement aux développeurs. Les aider à préparer le patch pour son lancement officiel.

Les joueurs peuvent s’inscrire au dernier programme Valorant PBE. Riot examinera les comptes des joueurs avant de les approuver pour le programme. PBE fonctionne sur un client différent et les joueurs doivent se connecter avec leurs comptes autorisés. Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain PBE de Valorant.

Date de sortie de Valorant PBE

Riot sortira Valorant PBE le 19 juillet. Les joueurs sélectionnés qui se sont inscrits recevront des e-mails concernant leur autorisation. Les joueurs doivent remplir leurs coordonnées avec soin lors de leur candidature, car Riot est très sélectif dans leurs choix.

Admissibilité au PBE de Valorant ; Comment s’inscrire et télécharger

Valorant PBE sera disponible uniquement pour les comptes de la région NA. En plus de cela; vous devez jouer régulièrement dans la même région pour être éligible. Et bien sûr, votre compte ne devrait pas avoir d’interdiction ou de restriction en cours. Si vous remplissez les conditions requises, vous pouvez vous inscrire à Public Beta Environment et le télécharger en procédant comme suit :

Accédez au site Web officiel du programme Riot Valorant PBE et connectez-vous avec votre compte NA Riot. Vous serez redirigé vers la page de téléchargement du client PBE. Cliquez sur le bouton Télécharger, installez le client. Il est à noter que si chaque joueur pourra télécharger le client PBE, seuls quelques joueurs sélectionnés pourront se connecter avec succès en suivant les instructions données par Riot dans l’e-mail d’autorisation.

Ce n’est pas la première fois que Riot annonce un programme PBE ; plus tôt, ils l’ont présenté pour League of Legends. Riot recrutera des joueurs pour l’environnement bêta public avant chaque mise à jour de correctif jusqu’à ce qu’ils atteignent une population stable.

