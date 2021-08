Valorant: Playoffs VCT Challenger Stage 3 – Équipes qualifiées, calendrier et cagnotte

Le combat pour le Major de Berlin commence

Avec la conclusion récente de l’événement principal pour les Challengers VCT, les grands finalistes de l’événement et d’autres équipes qualifiées via la série challenger précédente se préparent maintenant pour les éliminatoires qui débutent la semaine prochaine. Le tournoi revêt une importance considérable, car les podiums des éliminatoires des challengers représenteront leur région respective lors du prochain Berlin Masters. Les Playoffs se dérouleront du 11 au 22 août.

Source : PlayValorant.com

Amérique du Nord

Des équipes qualifiées

Au total, huit équipes différentes se sont qualifiées pour les éliminatoires de l’étape 3 NA des VCT Valorant Challengers.

Sentinelles 100 voleurs XSET Team Envy Luminosity Gaming FaZe Clan TSM Rise

Calendrier des matchs

Team Envy vs TSM – 11 août – 12 h 00 HNP Sentinels vs Rise – 11 août – 12 h 00 HNP XSET vs Luminosity Gaming – 11 août – 14 h 30 HNP 100 Thieves vs FaZe Clan – 11 août – 14 h 30 HNP

cagnotte

1re place : 40 000 $ et classement des Masters Berlin 2e place : 20 000 $ et classement des Masters Berlin 3e place : 15 000 $ et classement des Masters Berlin 4e place : 10 000 $ 5e-6e places : 5 000 $ 7e-8e places 2 500 $

EMEA

Les Playoffs EMEA des #VALORANTChallengers.

Des équipes qualifiées

Au total, 12 équipes de différentes régions se sont qualifiées pour les playoffs EMEA.

Ascend G2 Esports Guild Esports FunPlus Phoenix forZe Fire Flux Esports Giants gaming Team Liquid SuperMassive Blaze NaVi Gambit Esports Oxygen Esports

Calendrier des matchs

Support supérieur – Première étape

Na’Vi vs Team Liquid – 12 août – 08h00 PST Guild Esports vs forZe – 12 août – 08h00 PST FunPlus Phoenix vs Fire Flux Esports – 10h00 PST Oxygen Esports vs Giant Gaming – 12 août – 10h00 PST

Support supérieur – Deuxième étape

Ascend vs TBA – 13 août – 08 h 00 HNP Gambit Esports vs TBA – 13 août – 08 h 00 HNP SuperMassive Blaze vs TBA – 13 août – 10 h 00 HNP G2 Esports vs TBA – 13 août – 10 h 00 HNP

cagnotte

1re place : 32 500 € et Masters Berlin Seeding 2e place : 15 500 € et Masters Berlin Seeding 3e place : 10 000 € et Masters Berlin Seeding 4e place : 7 500 € et Masters Berlin Seeding 5e-6e place : 4 500 € 7e-8e place : 2 500 € 9e-12e places : 1 500 €

