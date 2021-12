Valorant réalisateur quittant le développement du jeu

Joe Ziegler, directeur du jeu de Riot Games’ valeureux, quitte le jeu pour travailler sur quelque chose de nouveau. Dans un article sur le site Web de Riot Games, Ziegler a annoncé sa décision après huit ans de travail sur le jeu de tir compétitif populaire, dont un an après le lancement officiel.

Dans le message, il a exprimé sa gratitude aux fans et à ses collègues en passant le relais à son successeur :

« Après huit ans à travailler sur Valorant, en le construisant à partir de zéro avec une équipe de développeurs dévoués et passionnés qui ont travaillé sans relâche pour vous servir tous avec le respect et l’admiration que vous méritez, j’abandonne le manteau de directeur de jeu de le tac-shooter Valorant à mon bon ami, Andy Ho [senior director of game direction at Riot]. «