Valorant: VCT Challengers Series Stage 2 – Récapitulatif

La tranche ouverte de la phase 2 de la série North America VCT Challengers Series était un carnage et se résumait à quatre équipes.

Il y a toujours un potentiel de bouleversements dans Valorant professionnel principalement en raison de la nature chaotique du jeu. Tout, de la pulvérisation d’arme RNG au positionnement, peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Seules quatre équipes se sont qualifiées pour le Main Event VCT Challengers Stage 2, mais les rejoindront quatre équipes de l’Etape 1. Voici les résultats des huitièmes de finale qui ont déterminé qui allait passer.

Résultats du Round 16

Rejoindre Sentinels, NRG Esports, T1 et TSM lors du Main Event sont Cloud9 Blue, Andbox, Immortals et Built By Gamers. La plupart des noms de cette liste ne sont pas des équipes que vous considérez comme les meilleures d’Amérique du Nord. Certaines équipes comme Cloud9 Blue, Andbox et T1 ont eu un succès médiocre depuis le lancement de Valorant et ses débuts en compétition. On ne s’attendait en aucun cas à ce que ces équipes arrivent aussi loin, mais elles ont à juste titre mérité leur place.

Deux équipes de ce week-end ont brillé et ont finalement eu un impact quand c’était important. T1 et TSM sont dans le pétrin depuis les Challengers 1. TSM s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Challengers 1, à un seul match de la qualification pour le Main Event. Malheureusement, ils ont perdu contre les Immortels 2-0 dans ce qui était l’une de leurs séries les plus difficiles. TSM obtient une revanche lors du premier tour des quarts de finale jeudi, et sa réputation est en jeu. T1, d’autre part, n’a pas été considéré comme une équipe de premier plan depuis des mois, à l’instar de leur match Cloud9 Blue. First Strike était la dernière fois que l’une ou l’autre de ces équipes faisait partie des Sentinels, FaZe Clan et 100 Thieves.

Le Main Event pour VCT Challengers 2 débutera le jeudi 22 mars à midi PST sur la chaîne Twitch de Nerd St. Gamers. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter pour toutes les dernières mises à jour sur les matchs, les extraits vidéo et les actualités.

