Valoyes marque dans la remise et donne la victoire à Talleres

06/05/2021 à 06:07 CEST

. / Sao Paulo

le Ateliers L’Argentin a remporté sa première victoire en Coupe d’Amérique du Sud mercredi par gagner 0-1, avec un but du Colombien Diego Valoyes dans le temps additionnel, au domicile d’un Bragantino brésilien quoi joué avec un de moins toute la seconde moitié, au troisième jour du groupe G.L’équipe de Cordoue a été supérieure dans toutes les facettes du jeu, malgré son statut de visiteur, et, après plusieurs occasions perdues, a réussi à s’imposer avec le but de l’ailier colombien de 24 ans, en à la minute 93. L’équipe paulista a à peine attaqué et a résisté comme elle le pouvait en infériorité numérique après l’expulsion de Lucas Evangelista à la 46e minute, mais a échoué à la dernière minute et a enchaîné leur deuxième défaite consécutive dans la compétition. L’Equatorien Emelec continue de mener le groupe avec six points, en l’absence de contester son engagement face à la Colombienne Tolima, en bas avec un point. Talleres monte provisoirement à la deuxième place avec quatre points, tandis que Bragantino en reste avec trois.

L’équipe dirigée par l’Uruguayen Alexander Medina a toujours eu l’impression de jouer à domicile. Dès le coup de sifflet d’ouverture, il s’est lancé dans l’attaque au stade Nabi Abi Chedid, à l’intérieur de Sao Paulo. Il était clairement le dominateur, avec des transitions rapides de défense-attaque, même s’il manquait d’efficacité. En première mi-temps, Ignacio Méndez a tiré trop haut dans la surface, Valoyes a raté un heads-up avec Cleiton et Fragapane a également échoué à frapper un tir de l’extérieur de la surface. L’ambiance se réchaufferait à la limite du reste, lorsque Jadsom Silva commettait une faute au centre du terrain et que les joueurs de Talleres se seraient affrontés comme un peloton. Ensuite, les footballeurs des deux équipes ils ont échangé des coups, sans conséquences majeures.

Bragantino n’a guère intimidé le but argentin. Claudinho, la grande figure de l’équipe de São Paulo, manquait au combat. Le jeu serait encore compliqué par le expulsion dans la première minute de la deuxième partie de Évangéliste Luc, pour une grave faute sur Francis Mac Allister. L’arbitre chilien Nicolás Gamboa n’a pas hésité et a envoyé le milieu de terrain brésilien de 26 ans sous les douches. Mais Talleres n’a toujours pas aiguisé son objectif. L’arrière gauche Enzo Díaz en a eu deux très nets. Le premier sur un tir croisé que le défenseur brésilien Léo Ortiz a coupé et le second sur une tête sur un corner qui a largement dépassé.

Et quand il semblait que tout allait se terminer par un match nul, Valoyes Il a marqué avec une tête et a donné à l’équipe d’Albiazul trois points d’or. Une victoire qui le met carrément dans la lutte pour une place en huitièmes de finale.